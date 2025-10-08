بيراميدز يكشف موعد العودة للتدريبات استعدادا للسوبر الأفريقي

كنب: محمد خيري:

يستأنف فريق الكرة بنادي بيراميدز تدريباته مجددا بداية من يوم الجمعة المقبل استعدادا لاستكمال مباريات المرحلة المقبلة والبداية بلقاء السوبر الأفريقي.

ويستضيف نادي بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا، نظيره نهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية، في الثامنة من مساء السبت ١٨ أكتوبر الجاري على استاد الدفاع الجوي، في بطولة السوبر الأفريقي.

وكان الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني قرر منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 4 أيام بعد التأهل لدور الـ32 في دوري أبطال أفريقيا على حساب الجيش الرواندي، ويعود الفريق لاستئناف تدريباته بداية من الجمعة حتى اكتمال صفوفه بعودة اللاعبين الدوليين.