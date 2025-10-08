مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

تشيلي - شباب

1 4
02:00

المكسيك - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

- -
22:30

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

- -
22:30

جنوب افريقيا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيا

- -
16:00

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

- -
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أفريقيا الوسطى

- -
19:00

غانـــا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

- -
19:00

مالي

تصفيات كأس العالم-آسيا

عمان

- -
18:00

قطر

تصفيات كأس العالم-آسيا

اندونيسيا

- -
20:15

السعودية

بيراميدز يكشف موعد العودة للتدريبات استعدادا للسوبر الأفريقي

كتب : محمد خيري

02:01 م 08/10/2025

بيراميدز

كنب: محمد خيري:

يستأنف فريق الكرة بنادي بيراميدز تدريباته مجددا بداية من يوم الجمعة المقبل استعدادا لاستكمال مباريات المرحلة المقبلة والبداية بلقاء السوبر الأفريقي.

ويستضيف نادي بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا، نظيره نهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية، في الثامنة من مساء السبت ١٨ أكتوبر الجاري على استاد الدفاع الجوي، في بطولة السوبر الأفريقي.

وكان الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني قرر منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 4 أيام بعد التأهل لدور الـ32 في دوري أبطال أفريقيا على حساب الجيش الرواندي، ويعود الفريق لاستئناف تدريباته بداية من الجمعة حتى اكتمال صفوفه بعودة اللاعبين الدوليين.

فريق الكرة سوبر الأفريقي بيراميدز نهضة بركان المغربي

