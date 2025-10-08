"مش لاقيين فلوس نسفر الفريق الموضوع كبير".. نائب رئيس الزمالك يستغيث

رد عاجل من اتحاد الكرة حول إعادة ملابس منتخب أسامة نبيه بعد وداع المونديال

تحدث هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، عن دخول الأبيض في أزمة مالية طاحنة، تهدد الاستقرار، بسبب الحجز على أرض النادي في مدينة أكتوبر.

قال هشام نصر نائب رئيس الزمالك، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة النهار: "النادي يعيش واحدة من أصعب فتراته في تاريخه بعد قرار سحب أرض أكتوبر من حوزة الزمالك".

وأضاف: "الأزمة لم تعد مرتبطة بأخطاء إدارية أو فردية، بل وصلت إلى مرحلة الجمود الكامل بسبب الضغوط المالية الكبيرة".

وأكمل: "نادي الزمالك في وضع لا يُحسد عليه، بعد سحب أرض أكتوبر من النادي، وكل الجهات التي تواصلنا معها طمنونا على صحة موقفنا من حيث المستندات، لكن للأسف الشديد عامل الزمن قاتل جدًا بالنسبة لنادي الزمالك".

وتابع: "الزمالك لديه التزامات مالية ضخمة، وكل ما نتواصل مع جهة بيطمنونا لكن بدون تحديد توقيت لحسم الأمر، وهو ما يضع النادي في موقف صعب جدًا".

وأوضح: "الموضوع دلوقتي مش خطأ أشخاص أو خطأ إداري، لكن المشكلة أكبر بكتير، لأننا وصلنا لمرحلة الجمود الكامل بسبب الأزمات المالية".

وشدد: "اضطررنا لإلغاء سفريات للنادي في أكثر من نشاط لأن مفيش فلوس نسدد بيها تكاليف الطيران أو الحجوزات أو أي ترتيبات أخرى".

واختتم تصريحاته: "مجلس الإدارة أنفق أموالًا على النادي من جيبه الخاص، لكن الأزمة المالية أكبر من كده بكتير، ولا يمكن حلها إلا بدعم حقيقي وسريع من الجهات المعنية".