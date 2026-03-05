إعلان

طيران الإمارات تعلن تشغيل 100 رحلة من وإلى دبي يومي 5 و6 مارس

كتب : وكالات

01:21 م 05/03/2026

طيران الإمارات

أعلنت طيران الإمارات أنها تشغّل حالياً جدول رحلات محدوداً حتى إشعار آخر، وذلك في أعقاب إعادة فتح بعض المجالات الجوية في المنطقة بشكل جزئي بما يسمح باستئناف الرحلات التجارية بشكل آمن.

وقال متحدث باسم طيران الإمارات في بيان صادر الخميس، إن الناقلة ستشغل أكثر من 100 رحلة من وإلى دبي خلال يومي 5 و6 مارس، لنقل المسافرين إلى وجهاتهم، إضافة إلى شحن مواد أساسية تشمل المواد سريعة التلف والأدوية.

وأفاد، بأن طيران الإمارات ستواصل إعادة بناء جدول رحلاتها تدريجياً، وفقاً لتوافر المجال الجوي واستيفاء جميع المتطلبات التشغيلية.

وأكد، أن السلامة تبقى دائماً على رأس أولوياتهم، وأنهم يواصلون متابعة الوضع عن كثب وتكييف عملياتهم التشغيلية وفقاً للتطورات. وأوضح أن التوجه إلى المطار يكون فقط للعملاء الذين لديهم حجز مؤكد.

ودعا المتحدث باسم طيران الإمارات، العملاء لمتابعة الموقع الإلكتروني للناقلة والقنوات الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي للاطلاع على أحدث المستجدات.

