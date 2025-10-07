مباريات الأمس
الدوري المصري الممتاز - سيدات

الزمالك

2 0
15:30

مودرن سبورت

الدوري المصري الممتاز - سيدات

مسار

8 0
15:30

انبي

كأس العالم تحت 20 عاما

اوكرانيا - شباب

0 1
22:30

إسبانيا - شباب

جميع المباريات

قرار من مجلس إدارة الزمالك بخصوص المكتب التنفيذي للنادي

كتب : يوسف محمد سعيد

10:09 م 07/10/2025
    أحمد سليمان
    أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزماك
    حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك
    هاني ابو ريدة مع أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك
    مجلس إدارة الزمالك
    مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد
    جلسة معتمد جلال مع مجلس إدارة نادي الزمالك (4)

كتب - يوسف محمد:

أعاد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء، إعادة تشكيل المكتب التنفيذي بالنادي.

وكان نادي الزمالك قرر في سبتمبر الماضي، إعادة تشكيل المكتب التنفيذي بالنادي، الذي يرأسه هشام نصر نائب رئيس القلعة البيضاء.

ويضم المكتب التنفيذي في عضويته كل من: "حسام المندوه أمين صندوق النادي، هاني شكري عضو مجلس الإدارة فوق السن، محمد طارق عضو مجلس الإدارة فوق السن، بالإضافة إلى أحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة تحت السن".

ويذكر أن المكتب التنفيذي بنادي الزمالك، من المقرر أن يعقد أول اجتماع له بتشكيله الجديد في الأسبوع المقبل.

والجدير بالذكر، أن بهذا التعديل يكون نادي الزمالك أجرى تعديلا وحيدا على المكتب التنفيذي، بخروج أحمد سليمان ودخول بدلا منه محمد طارق.

مجلس إدارة نادي الزمالك آخر أخبار نادي الزمالك أحمد سليمان حسين لبيب هشام نصر

- خليل الحية من شرم الشيخ: وفد حماس جاء لإنهاء حرب غزة
بعد عامين من اندلاعها.. كيف غيّرت حرب غزة الشرق الأوسط إلى الأبد؟