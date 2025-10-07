قرار من مجلس إدارة الزمالك بخصوص المكتب التنفيذي للنادي

بيان رسمي من الأهلي بشأن المدير الفني الجديد

كتب - يوسف محمد:

أعاد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء، إعادة تشكيل المكتب التنفيذي بالنادي.

وكان نادي الزمالك قرر في سبتمبر الماضي، إعادة تشكيل المكتب التنفيذي بالنادي، الذي يرأسه هشام نصر نائب رئيس القلعة البيضاء.

ويضم المكتب التنفيذي في عضويته كل من: "حسام المندوه أمين صندوق النادي، هاني شكري عضو مجلس الإدارة فوق السن، محمد طارق عضو مجلس الإدارة فوق السن، بالإضافة إلى أحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة تحت السن".

ويذكر أن المكتب التنفيذي بنادي الزمالك، من المقرر أن يعقد أول اجتماع له بتشكيله الجديد في الأسبوع المقبل.

والجدير بالذكر، أن بهذا التعديل يكون نادي الزمالك أجرى تعديلا وحيدا على المكتب التنفيذي، بخروج أحمد سليمان ودخول بدلا منه محمد طارق.

