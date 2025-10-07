مباريات الأمس
الدوري المصري الممتاز - سيدات

زد

4 1
15:30

رع

الدوري المصري الممتاز - سيدات

مسار

8 0
15:30

انبي

الدوري المصري الممتاز - سيدات

إس أي كا إف سـي الرياضي

0 1
15:30

بالم هيلز

بعد موافقة كاف.. الزمالك يواجه ديكاداها الصومالي ذهابا وإيابا في القاهرة

كتب : محمد خيري

05:10 م 07/10/2025

نادي الزمالك

تلقى نادي الزمالك، موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، بإقامة مواجهتي الذهاب والعودة أمام ديكاداها الصومالي، بدور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية في القاهرة.

ويلتقي الزمالك مع ديكاداها الصومالي يومي 18 و24 في القاهرة بدور الـ 32 للكونفدرالية بعد موافقة الكاف.

وتوصل نادي الزمالك لاتفاق مع الفريق الصومالي، على إقامة مواجهتي الذهاب والعودة في القاهرة، مع التكفل بإقامة المنافس طوال هذه الفترة، في مصر.

وكان فريق ديكاداها الصومالي، تمكن من التأهل إلى دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، رغم الخسارة أمام الزمالة السوداني، بعد الفوز في مباراة الذهاب بهدف نظيف، والخسارة بثنائية مقابل هدف في الإياب، مستفيدا من قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين، حال التعادل.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك فريق الزمالك ديكاداها الصومالي الكونفدرالية

