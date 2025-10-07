تلقى نادي الزمالك، موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، بإقامة مواجهتي الذهاب والعودة أمام ديكاداها الصومالي، بدور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية في القاهرة.

ويلتقي الزمالك مع ديكاداها الصومالي يومي 18 و24 في القاهرة بدور الـ 32 للكونفدرالية بعد موافقة الكاف.

وتوصل نادي الزمالك لاتفاق مع الفريق الصومالي، على إقامة مواجهتي الذهاب والعودة في القاهرة، مع التكفل بإقامة المنافس طوال هذه الفترة، في مصر.

وكان فريق ديكاداها الصومالي، تمكن من التأهل إلى دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، رغم الخسارة أمام الزمالة السوداني، بعد الفوز في مباراة الذهاب بهدف نظيف، والخسارة بثنائية مقابل هدف في الإياب، مستفيدا من قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين، حال التعادل.