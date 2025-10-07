مباريات الأمس
الدوري المصري الممتاز - سيدات

زد

4 1
15:30

رع

الدوري المصري الممتاز - سيدات

إس أي كا إف سـي الرياضي

0 1
15:30

بالم هيلز

الدوري المصري الممتاز - سيدات

المصري

0 5
15:30

الأهلي

"دنماركي جديد وظهور سيد عبدالحفيظ".. كواليس اجتماع لجنة التخطيط في الأهلي لحسم ملف المدرب

كتب : مصراوي

05:09 م 07/10/2025
    سيد عبد الحفيظ ومحمود الخطيب
    سيد عبد الحفيظ ومحمود الخطيب

القاهرة ـ مراسل مصراوي

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي عن كواليس اجتماع لجنة التخطيط مساء يوم أمس الإثنين مع مجلس الإدارة بعد الافتتاحات التي تمت بفرع الشيخ زايد.

وقال المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء:" حضر الاجتماع لأول مرة سيد عبدالحفيظ الذي انضم للجنة التخطيط تمهيداً لترشحه كعضو مجلس إدارة فوق السن".

وتابع المصدر:" خلال الاجتماع ناقش محمود الخطيب الموقف النهائي للمفاوضات خاصة بعد اعتذار برونو لاج مدرب بنفيكا السابق وروي فيتوريا الذي طلب الحصول علي إجازة لمدة شهر عقب تجربة اليونان بينما لا يزال الدنماركي جيس ثورب في الصورة ".

وكان مسؤولو النادي الأهلي قد دخلوا في مفاوضات خلال الفترة الماضية مع المدرب الدنماركي توماس توماسبرج لقيادة فريقه خلفًا للمدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو.

ويقود عماد النحاس الجهاز الفني لفريق الأهلي بصورة مؤقتة بعد رحيل ريبيرو.

وكان النادي الأهلي قد أعلن رحيل الإسباني ريبيرو بعد خسارته أمام نظيره بيراميدز في الدوري.

