بعد انسحاب منار وأحمد الحيوان.. ماذا يتبقى لإعلان فوز قائمة الخطيب بانتخابات

"قائمة الخطيب تقترب من التزكية".. مرشح جديد يعلن الانسحاب من انتخابات الأهلي

القاهرة ـ مراسل مصراوي

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي عن كواليس اجتماع لجنة التخطيط مساء يوم أمس الإثنين مع مجلس الإدارة بعد الافتتاحات التي تمت بفرع الشيخ زايد.

وقال المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء:" حضر الاجتماع لأول مرة سيد عبدالحفيظ الذي انضم للجنة التخطيط تمهيداً لترشحه كعضو مجلس إدارة فوق السن".

وتابع المصدر:" خلال الاجتماع ناقش محمود الخطيب الموقف النهائي للمفاوضات خاصة بعد اعتذار برونو لاج مدرب بنفيكا السابق وروي فيتوريا الذي طلب الحصول علي إجازة لمدة شهر عقب تجربة اليونان بينما لا يزال الدنماركي جيس ثورب في الصورة ".



وكان مسؤولو النادي الأهلي قد دخلوا في مفاوضات خلال الفترة الماضية مع المدرب الدنماركي توماس توماسبرج لقيادة فريقه خلفًا للمدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو.

ويقود عماد النحاس الجهاز الفني لفريق الأهلي بصورة مؤقتة بعد رحيل ريبيرو.

وكان النادي الأهلي قد أعلن رحيل الإسباني ريبيرو بعد خسارته أمام نظيره بيراميدز في الدوري.

اقرأ أيضًا:

"انقذوا الزمالك الموضوع خطير جدا".. مهيب يستغيث ويطلق تصريحات نارية

"قد نصعد بدون فوز".. سيناريوهات تأهل مصر لكأس العالم 2026

بعد انسحاب منار وأحمد الحيوان.. ماذا يتبقى لإعلان فوز قائمة الخطيب بانتخابات الأهلي بالتزكية؟