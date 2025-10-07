تواصل هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، مع محمد عبدالمنعم لاعب نيس الفرنسي ومنتخب مصر للاطمئنان على حالته الصحية بعدما تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع فريقه.

وأوضح اتحاد الكرة، عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء، أن هاني أبو ريدة تواصل هاتفيًا مع محمد عبد المنعم؛ لتسهيل إجراءات سفره لقطر واستقباله في مستشفى اسبيتار لاستكمال علاجه بناء على طلب اللاعب .

وكان عبد المنعم قد خضع في شهر أبريل الماضي لجراحة الرباط الصليبي بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي.

يذكر أن اللاعب صاحب الـ 26 عامًا، شارك خلال الموسم الحالي رفقة نيس الفرنسي، في 18 مباراة بمختلف البطولات، لكنه لم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف.

اقرأ أيضًا:

"لن نتأثر".. المريخ السوداني يعلن مشاركته ببطولتين دوري في الموسم الحالي.. ما القصة؟

"انقذوا الزمالك الموضوع خطير جدا".. مهيب يستغيث ويطلق تصريحات نارية

"قد نصعد بدون فوز".. سيناريوهات تأهل مصر لكأس العالم 2026