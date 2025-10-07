مباريات الأمس
حسام حسن يقترب من إعادة ذكرى مرّ عليها قرابة 25 عامًا

كتب ـ محمد الميموني:

12:49 ص 07/10/2025
يستعد منتخب مصر تحت قيادة المدرب الوطني حسام حسن لمواجهة حاسمة في مشوار التأهل لكأس العالم 2026.

موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتي

ويحل منتخب مصر عند السابعة من مساء يوم الأربعاء ضيفًا على نظيره جيبوتي ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته برصيد 20 نقطة قبل المباراة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو الوصيف لذا يحتاج الفوز أو التعادل لضمان التأهل.

وحال تأهل المنتخب ستكون المرة الرابعة التي يتأهل بها المنتخب لكأس العالم وستكون المرة الأولى بعد قرابة 25 عاماً من تأهل المنتخب رفقة مدرب وطني لكأس العالم بالتحديد في نسخة 1990 تحت قيادة الراحل محمود الجوهري.

ونعرض لكم خلال السطور التالية عدد تأهل منتخب مصر لكأس العالم كالتالي:

1 ـ 1934 أول مشاركة لمنتخب مصر في مونديال.

2 ـ 1990 ثاني مشاركة لمنتخب مصر في المونديال. (آخر تأهل لمصر بمدرب وطني وهو محمود الجوهري)

3 ـ 2018 ثالث مشاركة لمنتخب مصر في المونديال (تأهل مع المدير الفني الأرجنتيني كوبر)

منتخب مصر حسام حسن كأس العالم كأس العالم 2026

