ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء وسط مخاوف تداعيات حرب الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء وسط مخاوف تداعيات حرب الشرق الأوسط وترقب المستثمرين قرار البنك المركزي الأمريكي.

بحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، ارتفع الذهب في المعاملات ‌الفورية 0.11% إلى 5011.32 دولار للأونصة، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.14% إلى 5015.34 دولار.

وبالنسبة ​للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 79 دولار للأونصة.

ونزل البلاتين في المعاملات ​الفورية 0.3% إلى 2118.70 دولار، بينما استقر البلاديوم عند 1601.63 دولار.

وقال كبير محللي السوق في "أواندا" كيلفن وونج: ​إن مسار الذهب سيعتمد إلى حد بعيد على التوجيهات المستقبلية لمجلس الاحتياطي الاتحادي ​وهل سيظل مجلس الاحتياطي يتطلع إلى خفض واحد لأسعار الفائدة هذا العام ⁠أم سيبدأ في استبعاد أي خفض على الإطلاق بسبب الوضع المتقلب للغاية ​في الشرق الأوسط.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة ثابتة للمرة ​الثانية على التوالي عندما يعلن قراره بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق اليوم.

وأضاف: قد نشهد انخفاضا طفيفا ​في أسعار النفط، ولكن مع استمرار وجود علاوة المخاطر الجيوسياسية، فقد يؤدي ذلك ​إلى بعض عمليات شراء الذهب بحثا عن صفقات مربحة.

وأدى إغلاق المضيق إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، مما زاد من الضغوط التضخمية من خلال رفع تكاليف النقل والتصنيع. وعادة ما تدعم الظروف التضخمية الذهب باعتباره وسيلة للتحوط، ​لكن ارتفاع أسعار ​الفائدة يقلل من ⁠جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.