إعلان

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء وسط مخاوف تداعيات حرب الشرق الأوسط

كتب : مصراوي

09:42 ص 18/03/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء وسط مخاوف تداعيات حرب الشرق الأوسط وترقب المستثمرين قرار البنك المركزي الأمريكي.

بحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، ارتفع الذهب في المعاملات ‌الفورية 0.11% إلى 5011.32 دولار للأونصة، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.14% إلى 5015.34 دولار.

وبالنسبة ​للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 79 دولار للأونصة.

ونزل البلاتين في المعاملات ​الفورية 0.3% إلى 2118.70 دولار، بينما استقر البلاديوم عند 1601.63 دولار.

وقال كبير محللي السوق في "أواندا" كيلفن وونج: ​إن مسار الذهب سيعتمد إلى حد بعيد على التوجيهات المستقبلية لمجلس الاحتياطي الاتحادي ​وهل سيظل مجلس الاحتياطي يتطلع إلى خفض واحد لأسعار الفائدة هذا العام ⁠أم سيبدأ في استبعاد أي خفض على الإطلاق بسبب الوضع المتقلب للغاية ​في الشرق الأوسط.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة ثابتة للمرة ​الثانية على التوالي عندما يعلن قراره بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق اليوم.

وأضاف: قد نشهد انخفاضا طفيفا ​في أسعار النفط، ولكن مع استمرار وجود علاوة المخاطر الجيوسياسية، فقد يؤدي ذلك ​إلى بعض عمليات شراء الذهب بحثا عن صفقات مربحة.

وأدى إغلاق المضيق إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، مما زاد من الضغوط التضخمية من خلال رفع تكاليف النقل والتصنيع. وعادة ما تدعم الظروف التضخمية الذهب باعتباره وسيلة للتحوط، ​لكن ارتفاع أسعار ​الفائدة يقلل من ⁠جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

حرب إيران.. هل يسقط ترامب بحلمه القديم على "شواطئ الفخ" في جزيرة خرج؟
"سحب اللقب من السنغال".. المغرب بطلا لأمم أفريقيا 2025 بقرار من الكاف
موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا.. وموعد رؤية هلال شوال