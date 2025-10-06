مباريات الأمس
الثلاثاء.. مجلس إدارة الزمالك يدعو لـ "الاجتماع الخاص" لتوفيق الأوضاع

كتب ـ رامي بشاي:

09:55 م 06/10/2025
وجه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للنادي (الاجتماع الخاص) لتوفيق الأوضاع يوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر الجاري، بمقر النادي.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية ـ بحسب بيان رسمي صادر اليوم الإثنين ـ الآتي:

1) اعتماد التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للنادى لتتوافق مع تعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم ۷۱ لسنة ۲۰۱۷ والصادر بموجب القانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٥.

2) يكون الاجتماع صحيحاً بحضور ٤٠٠٠ أربعة ألاف عضو على الأقل من الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع الخاص للجمعية العمومية وتعتمد التعديلات المقترحة بأغلبية الأصوات الصحيحة من الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم.

وأشار نادي الزمالك، عبر البيان، إلى أن عملية التسجيل والتصويت تبدأ لحضور الاجتماع الخاص بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً بموجب بطاقة العضوية بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

وأتم نادي الزمالك بيانه بالتنويه إلى أن التصويت يكون حضورياً ولا يجوز للعضو أن ينيب غيره في الحضور والتصويت، ويكون التصويت والتوقيع في كشوف الاجتماع.

الجمعية العمومية للزمالك نادي الزمالك الزمالك مجلس إدارة الزمالك

