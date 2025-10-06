أول تحرك رسمي من وكيل بنتايج لفسخ عقد اللاعب مع الزمالك

"شيكابالا رئيس النادي".. أول تعليق من إبراهيم صلاح بعد الفوز على الترسانة

كشف مصدر عن أول تحرك من يوسف مسعد وكيل النجم المغربي بصفوف الزمالك محمود بنتايج بسبب أزمة مستحقات موكله المالية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين أن وكيل بنتايج أرسل إنذارًا رسميًا لنادي الزمالك بمهلة 10 أيام لسداد المستحقات المالية الخاصة بموكله قبل التقدم بشكوى.

وكان وكيل بنتايج قد أطلق تصريحات قوية ضد نادي الزمالك بسبب أزمة مستحقات موكله المالية، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا





إحصائيات بنتايج مع الزمالك

الزمالك كان قد تعاقد مع الظهير الأيسر المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2024/25 على سبيل الإعارة قبل أن يشتري عقده بصورة نهائية.

محمود بنتايج شارك خلال الموسم الجاري مع الزمالك بـ 9 مباريات صنع خلالها هدفًا.

صاحب الـ 25 عامًا شارك إجمالاً مع الزمالك بـ 38 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 4.

