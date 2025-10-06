مباريات الأمس
وصول بعثة منتخب مصر المشارك في كأس العرب إلى المغرب

كتب : محمد خيري

03:18 م 06/10/2025

بعثة منتخب مصر

وصلت بعثة منتخب مصر المشارك في كأس العرب، إلى مطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء كازابلانكا، استعدادا لمواجهة المغرب وديا.

وكان في استقبال البعثة ممثل السفارة المصرية بالمغرب شريف مبروك، فيما حرص السفير أحمد نهاد، سفير مصر لدى المملكة المغربية، على الاتصال بالكابتن حلمي طولان للترحيب بسلامة الوصول.

كما تواجد وفد من الاتحاد المغربي لكرة القدم في المطار لاستقبال البعثة وتذليل كافة العقبات وتيسير الإجراءات.

ويخوض منتخب مصر المشارك في كأس العرب مباراتين وديتين أمام المغرب والبحرين يومي 9 و12 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر إقامة بطولة كأس العرب في قطر خلال الفترة من 1 حتي 18 ديسمبر المقبل.

منتخب مصر كأس العرب المغرب بعثة منتخب مصر

