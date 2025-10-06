أكد خالد الغندور نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، أن البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الفارس الأبيض، يعد من أفضل لاعبي الدوري المصري في الموسم الحالي.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "خوان بيزيرا 22 سنة لاعب جامد جدا، عنده قابلية للتطوير".

وأضاف: "كل اللي بيحاول يقلل منه بعد ماتش الأهلي ويتريق عليه، هو في الحقيقة خوف من قدرات وإمكانيات اللاعب، زي بالظبط أيام ما كان زيزو في الزمالك كان بالونة ولاعب عادي، بتاع ضربات جزاء، دلوقتي لاعب عالمي، عامل 6 اسيست وجايب أهداف وأفضل لاعب في مصر".

واختتم الغندور: "يا جمهور الزمالك عندنا فريق جيد جدا، محتاج استقرار مالي ومدرب خبرات خليكم في ظهر النادي أنتم السند الحقيقي".

ويعيش نادي الزمالك في الفترة الأخيرة، حالة من تراجع المستوى وعدم استقرار في النتائج، حيث أن الفريق لم يتمكن من تحقيق الفوز في آخر 3 مباريات خاضهم ببطولة الدوري.

وكان نادي الزمالك، تعادل في مباراة الجولة الثامنة أمام الجونة، ثم تلقى الهزيمة أمام الأهلي في الجولة التاسعة بالمسابقة، قبل أن يتعادل أمام المحلة في المباراة الماضية بهدف لمثله.

