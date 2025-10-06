مدرب بيراميدز: الله يسامح السبب في وصول الإسماعيلي للوضع ده

قال معتصم سالم، المدرب العام لنادي بيراميدز، إن الجهاز الفني وجميع عناصر الفريق يقفون خلف المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن، مؤكدًا أن الجميع يتمنى له التوفيق في مهمته الحالية.

وأضاف سالم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلاميين أحمد جلال وإيهاب الكومي، على قناة «صدى البلد: "كل الدعم لحسام حسن، وكلنا خلف منتخب مصر، لكن لو سألت أي حد في الشارع المصري عن أحمد الشناوي هيقولك لازم يروح ويلعب أساسي كمان، لأنه من أفضل الحراس في القارة الإفريقية".

وتحدث المدرب العام عن موقف المهاجم فيستون ماييلي، موضحًا أن اللاعب يركز بشكل كامل مع الفريق ولا يشغل نفسه بملف التجديد، قائلًا: "ماييلي مركز في الملعب فقط، والجهاز الفني شغله الشاغل هو الجانب الفني، أما ملف التجديد فهو في يد الإدارة، لكن بصراحة صعب جدًا التفريط فيه».

كما كشف سالم عن آخر المستجدات في ملف الإصابات داخل الفريق، مؤكدًا أن رمضان صبحي بات جاهزًا للعودة إلى التدريبات الجماعية بعد تعافيه، بينما سيخضع اللاعب زلاكة لفحوصات طبية لتحديد تطورات إصابته ومدة غيابه المحتملة.

تابع: «نلمس حب واحترام الجماهير لبيراميدز بغض النظر عن الانتماءات، النادي حديث العهد ومن الطبيعي ألا تكون له قاعدة جماهيرية ضخمة، لكننا نسير في الطريق الصحيح ونبني مشروعًا قويًا لمستقبل الكرة المصرية».

في ختام حديثه، أعرب معتصم سالم عن حزنه تجاه الوضع الحالي للنادي الإسماعيلي، قائلًا: "ظروف الإسماعيلي صعبة جدًا، وصعبان عليا النادي وجماهيره اللي دايمًا بتدافع عنه بكل قوة وفي ظهره، لكن الوضع الحالي مؤلم، والله يسامح الناس اللي وضعت النادي في هذه الظروف والمشاكل القضائية".