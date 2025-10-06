كشف مصدر داخل نادي الزمالك، كواليس الاجتماع الذي عقد أمس بين حسين لبيب رئيس نادي الزمالك وجون إدوارد المدير الرياضي، لمناقشة الموقف الخاص بالمدير الفني للفريق يانيك فيريرا.

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن هناك اجتماع بين حسين لبيب رئيس القلعة البيضاء وجون إدوارد، لتحديد مصير المدير الفني سواء بالبقاء أو الرحيل عن الفريق. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "تم مناقشة كافة التفاصيل الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم، خلال الاجتماع الذي أقيم أمس بين حسين لبيب وجون إدوارد".

وأضاف: "الاجتماع تطرق أيضًا لمناقشة أسباب تراجع نتائج الفريق في الفترة الماضية، ومناقشة الطرق التي يمكن من خلالها تصحيح المسار مرة أخرى".

وتابع: "تم الاتفاق على استمرار الاجتماعات، بين حسين لبيب رئيس النادي والمدير الرياضي ، لحين عقد اجتماع مع البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق".

واختتم المصدر تصريحاته: "سيتم عقد اجتماع مع المدير الفني يانيك فيريرا، فور عودته إلى القاهرة لمعرفة ما حدث في المباريات الأخيرة، واتخاذ القرارات التي تصب في صالح الفريق بما يلبي طموحات جماهير الزمالك".

نتيجة مباراة الزمالك وغزل المحلة

والجدير بالذكر أن الزمالك، كان قد وقع في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله، خلال المباراة الماضية أمام غزل المحلة، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة العاشرة بالدوري المصري.

اقرأ أيضًا:

ماذا يعني انسحاب منار سعيد من انتخابات الأهلي .. وما تأثيره على قائمة محمود الخطيب ؟

"بعتذر ليك ولأخوك بس مترجعش تزعل".. شوبير يوجه رسالة جديدة لعمرو زكي

"تزوّج فنانة شهيرة".. من هو سمير محمد علي نجم الزمالك السابق الذي تُوفيّ اليوم ؟