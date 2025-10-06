مباريات الأمس
"جلسة منتظرة مع فيريرا".. مصدر يكشف تفاصيل الاجتماع بين حسين لبيب وجون إدوارد

كتب - مراسل مصراوي:

01:30 ص 06/10/2025
  عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    جون إدوارد وهشام نصر
  • عرض 18 صورة
    جون إدوارد خلال مباراة الزمالك والمصري
  • عرض 18 صورة
    جون إدوارد ومدرب الزمالك
  • عرض 18 صورة
    جون إدوارد
  • عرض 18 صورة
    جون إدوارد
  • عرض 18 صورة
    حسين لبيب رئيس نادي الزمالك
  • عرض 18 صورة
    حسين لبيب رئيس نادي الزمالك
  • عرض 18 صورة
    حسين لبيب وجوميز
  • عرض 18 صورة
    حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك
  • عرض 18 صورة
    حسين لبيب رئيس الزمالك
  • عرض 18 صورة
    حسين لبيب رئيس نادي الزمالك
  • عرض 18 صورة
    يانيك فيريرا
  • عرض 18 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك
  • عرض 18 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (1)
  • عرض 18 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (1)
  • عرض 18 صورة
    مؤتمر فيريرا
  • عرض 18 صورة
    مؤتمر فيريرا

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، كواليس الاجتماع الذي عقد أمس بين حسين لبيب رئيس نادي الزمالك وجون إدوارد المدير الرياضي، لمناقشة الموقف الخاص بالمدير الفني للفريق يانيك فيريرا.

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن هناك اجتماع بين حسين لبيب رئيس القلعة البيضاء وجون إدوارد، لتحديد مصير المدير الفني سواء بالبقاء أو الرحيل عن الفريق. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "تم مناقشة كافة التفاصيل الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم، خلال الاجتماع الذي أقيم أمس بين حسين لبيب وجون إدوارد".

وأضاف: "الاجتماع تطرق أيضًا لمناقشة أسباب تراجع نتائج الفريق في الفترة الماضية، ومناقشة الطرق التي يمكن من خلالها تصحيح المسار مرة أخرى".

وتابع: "تم الاتفاق على استمرار الاجتماعات، بين حسين لبيب رئيس النادي والمدير الرياضي ، لحين عقد اجتماع مع البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق".

واختتم المصدر تصريحاته: "سيتم عقد اجتماع مع المدير الفني يانيك فيريرا، فور عودته إلى القاهرة لمعرفة ما حدث في المباريات الأخيرة، واتخاذ القرارات التي تصب في صالح الفريق بما يلبي طموحات جماهير الزمالك".

نتيجة مباراة الزمالك وغزل المحلة

والجدير بالذكر أن الزمالك، كان قد وقع في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله، خلال المباراة الماضية أمام غزل المحلة، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة العاشرة بالدوري المصري.

