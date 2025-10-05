مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

1 0
17:00

زد

الدوري المصري

فاركو

0 0
20:00

وادي دجلة

كأس العالم تحت 20 عاما

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00

فرنسا - شباب

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

2 0
16:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

2 1
16:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

0 1
18:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

هل يستمر عماد النحاس مع الأهلي؟.. أحمد شوبير يوضح

كتب ـ محمد الميموني:

06:21 م 05/10/2025

عماد النحاس

كشف الإعلامي أحمد شوبير موقف عماد النحاس من الاستمرار في مهمة المدير الفني لفريق الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير، خلال حلقة برنامجه الإذاعي اليوم الأحد:"هنريك ريدستروم لما اتسأل عن النادي الأهلي قال عملاق وفي عديد من الاسماء المطروحة مقدرش أقول أكتر من كده، الخبر مش من عندي ولكن أنا بقرأ اللي بيتكتب في الصحف السويدية".

وأتم شوبير تصريحاته بالتنويه إلى أن عماد النحاس تولى قيادة الأهلي"وهو في المركز الـ16 شوف دلوقتي الأهلي فين، دلوقتي في المركز الأول على الدوري ولكن الأهلي برضه هيجيب مدرب أجنبي، أنا معنديش معلومة لغاية دلوقتي على المدرب خالص ولكن الأهلي بيتواصل مع مدربين ولكن في اجتهادات من النادي".

وكان النادي الأهلي قد أنهى علاقته التعاقدية مع المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو بعد الخسارة على يد بيراميدز.

اقرأ أيضًا:

ماذا يعني انسحاب منار سعيد من انتخابات الأهلي .. وما تأثيره على قائمة محمود الخطيب ؟

"بعتذر ليك ولأخوك بس مترجعش تزعل".. شوبير يوجه رسالة جديدة لعمرو زكي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي عماد النحاس

فيديو قد يعجبك:



