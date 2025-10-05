هل يستمر عماد النحاس مع الأهلي؟.. أحمد شوبير يوضح

كشف الإعلامي أحمد شوبير موقف عماد النحاس من الاستمرار في مهمة المدير الفني لفريق الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير، خلال حلقة برنامجه الإذاعي اليوم الأحد:"هنريك ريدستروم لما اتسأل عن النادي الأهلي قال عملاق وفي عديد من الاسماء المطروحة مقدرش أقول أكتر من كده، الخبر مش من عندي ولكن أنا بقرأ اللي بيتكتب في الصحف السويدية".

وأتم شوبير تصريحاته بالتنويه إلى أن عماد النحاس تولى قيادة الأهلي"وهو في المركز الـ16 شوف دلوقتي الأهلي فين، دلوقتي في المركز الأول على الدوري ولكن الأهلي برضه هيجيب مدرب أجنبي، أنا معنديش معلومة لغاية دلوقتي على المدرب خالص ولكن الأهلي بيتواصل مع مدربين ولكن في اجتهادات من النادي".

وكان النادي الأهلي قد أنهى علاقته التعاقدية مع المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو بعد الخسارة على يد بيراميدز.

