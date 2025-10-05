مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

1 0
17:00

زد

الدوري المصري

فاركو

- -
20:00

وادي دجلة

كأس العالم تحت 20 عاما

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00

فرنسا - شباب

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

2 0
16:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

2 1
16:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

0 0
18:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إنجاز تاريخي.. ماذا ينتظر محمد صلاح مع منتخب مصر بالتوقف الدولي؟

كتب- محمد عبدالهادي:

05:40 م 05/10/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح يصل لمباراته رقم 100 مع منتخب مصر
  • عرض 7 صورة
    شيكابالا مع محمد صلاح من منتخب مصر (2)
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح مع منتخب مصر (3)
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح مع منتخب مصر (1)
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح من تعادل منتخب مصر مع موزمبيق
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح يصل لمباراته رقم 100 مع منتخب مصر

يستعد محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، للتواجد بمعسكر "الفراعنة" استعدادًا لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو بالتوقف الدولي المقبل.

موعد مباراة مصر وجيبوتي

منتخب مصر من المقرر أن يلتقي مع جيبوتي وغينيا بيساو يومي 8 و12 أكتوبر الجاري، في ختام مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، التي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويحمل المعسكر أهمية خاصة لصلاح، ليس فقط لقيادة المنتخب نحو التأهل، بل أيضًا لملاحقة رقم فردي بارز، إذ يمتلك 18 هدفًا سجلها عبر مشاركاته السابقة في التصفيات، ليعتلي صدارة قائمة الهدافين التاريخيين للمنافسات بالتساوي مع نخبة من نجوم القارة.

ويشارك محمد صلاح المركز الأول مع الإيفواري ديدييه دروجبا، والكاميروني صامويل إيتو، والجزائري إسلام سليماني، بالإضافة إلى البوركينابي موموني داجانو، وهو ما يجعله على بُعد هدف واحد فقط من الانفراد بالقمة ودخول التاريخ من أوسع أبوابه.

اقرأ أيضًا:
ماذا يعني انسحاب منار سعيد من انتخابات الأهلي .. وما تأثيره على قائمة محمود الخطيب ؟

"بعتذر ليك ولأخوك بس مترجعش تزعل".. شوبير يوجه رسالة جديدة لعمرو زكي

"تزوّج فنانة شهيرة".. من هو سمير محمد علي نجم الزمالك السابق الذي تُوفيّ اليوم ؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح منتخب مصر موعد مباراة مصر وجيبوتي موعد مباراة مصر وغينيا بيساو التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم تصفيات كأس العالم 2026 إحصائيات محمد صلاح مع المنتخب

أخبار

الثانوية العامة

