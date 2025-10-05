إنجاز تاريخي.. ماذا ينتظر محمد صلاح مع منتخب مصر بالتوقف الدولي؟

من هي منار سعيد التي أعلنت انسحابها من انتخابات الأهلي "احتراماً للخطيب" ؟

يستعد محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، للتواجد بمعسكر "الفراعنة" استعدادًا لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو بالتوقف الدولي المقبل.

موعد مباراة مصر وجيبوتي

منتخب مصر من المقرر أن يلتقي مع جيبوتي وغينيا بيساو يومي 8 و12 أكتوبر الجاري، في ختام مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، التي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويحمل المعسكر أهمية خاصة لصلاح، ليس فقط لقيادة المنتخب نحو التأهل، بل أيضًا لملاحقة رقم فردي بارز، إذ يمتلك 18 هدفًا سجلها عبر مشاركاته السابقة في التصفيات، ليعتلي صدارة قائمة الهدافين التاريخيين للمنافسات بالتساوي مع نخبة من نجوم القارة.

ويشارك محمد صلاح المركز الأول مع الإيفواري ديدييه دروجبا، والكاميروني صامويل إيتو، والجزائري إسلام سليماني، بالإضافة إلى البوركينابي موموني داجانو، وهو ما يجعله على بُعد هدف واحد فقط من الانفراد بالقمة ودخول التاريخ من أوسع أبوابه.

