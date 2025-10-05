حسام حسن يشيد بأداء أحمد عابدين نجم منتخب الشباب بعد الرأسية الذهبية

نال أحمد عابدين، لاعب المنتخب الوطني للشباب، الإشادة بعد التألق مع مع الفراعنة الصغار، في كأس العالم تحت 20 سنة، والتي تقام حاليا في تشيلي.

ويعد لاعب فريق الأهلي الشباب، أحد أهم المواهب التي فرضت نفسها على الجميع، خلال المشاركة مع منتخب الشباب في بطولة كأس العالم التي تقام حاليا.

ووفقا لمصدر مقرب، أكد أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الأول أثني على أداء "عابدين" وتوقع أن يكون له شأن كبير خلال الفترة القادمة وينتظره مستقبل واعد.

ونجح أحمد عابدين في إحراز هدف التعادل لمنتخب مصر برأسية ذهبية، في المباراة الماضية أمام تشيلي، والتي حقق الفراعنة الفوز بها بهدفين مقابل هدف.

وينتظر منتخب مصر للشباب، موقفه النهائي من الصعود للدور التالي لكأس العالم للشباب، كأحسن ثالث، بعد انتهاء مباريات المجموعات اليوم.