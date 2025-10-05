مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

1 0
17:00

زد

الدوري المصري

فاركو

- -
20:00

وادي دجلة

كأس العالم تحت 20 عاما

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00

فرنسا - شباب

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

2 0
16:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

2 1
16:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
18:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

حسام حسن يشيد بأداء أحمد عابدين نجم منتخب الشباب بعد الرأسية الذهبية

كتب : محمد خيري

05:13 م 05/10/2025

أحمد عابدين

نال أحمد عابدين، لاعب المنتخب الوطني للشباب، الإشادة بعد التألق مع مع الفراعنة الصغار، في كأس العالم تحت 20 سنة، والتي تقام حاليا في تشيلي.

ويعد لاعب فريق الأهلي الشباب، أحد أهم المواهب التي فرضت نفسها على الجميع، خلال المشاركة مع منتخب الشباب في بطولة كأس العالم التي تقام حاليا.

ووفقا لمصدر مقرب، أكد أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الأول أثني على أداء "عابدين" وتوقع أن يكون له شأن كبير خلال الفترة القادمة وينتظره مستقبل واعد.

ونجح أحمد عابدين في إحراز هدف التعادل لمنتخب مصر برأسية ذهبية، في المباراة الماضية أمام تشيلي، والتي حقق الفراعنة الفوز بها بهدفين مقابل هدف.

وينتظر منتخب مصر للشباب، موقفه النهائي من الصعود للدور التالي لكأس العالم للشباب، كأحسن ثالث، بعد انتهاء مباريات المجموعات اليوم.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد عابدين منتخب الشباب الأهلي كأس العالم للشباب النادي الأهلي

