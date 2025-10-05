"تزوّج فنانة شهيرة".. من هو سمير محمد علي نجم الزمالك السابق الذي تُوفيّ

أعلنت منار سعيد، المرشحة على منصب العضوية في انتخابات النادي الأهلي، انسحابها بشكل رسمي في خطوة مفاجئة.

ونشرت منار سعيد التي تقدم بالترشح على عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي بيانًا جاء كالتالي:"إيمانًا بضرورة الحفاظ على وحدة واستقرار النادي الأهلي، وحرصًا على مصلحة نادينا العظيم، ودعمًا للمنظومة التي تعمل بإخلاص من أجل رفعة الكيان وخدمة أعضائه وجماهيره قررت الانسحاب من سياق الانتخابات على عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي - فوق السن، وذلك إحترامًا وتقديرًا للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، ولقائمته التي تمثل استقرار واستمرار مسيرة النجاح داخل النادي الأهلي العظيم".

وأضافت:"ويأتي هذا القرار إيمانًا بضرورة الحفاظ على وحدة واستقرار النادي الأهلي، ودعمًا للمنظومة التي تعمل بإخلاص من أجل رفعة الكيان وخدمة أعضائه وجماهيره، وأن مصلحة الأهلي دائمًا فوق الجميع وفوق المناصب فالنادي الأهلي أولًا دائمًا وأبدًا".

وأتمت: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من دعمني وساندني خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن خدمة الأهلي شرف لا يرتبط بموقع أو منصب، بل هي إلتزام وانتماء دائم لهذا الصرح الكبير، متمنية التوفيق لكابتن محمود الخطيب ومجلسه وللجميع، عاشت مبادئ الأهلى، وعاش نادي القرن شامخًا بقيادته ورجاله المخلصين".

