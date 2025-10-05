بتواجد بنشرقي وبنتايج.. قائمة منتخب المغرب الثاني استعدادًا لكأس العرب

مستشفى القطبين.. ما هى غيابات الأهلي والزمالك مع التوقف الدولي؟

أعلن طارق السكتيوي، المدير الفني لمنتخب المغرب الثاني، عن القائمة الرسمية التي يخوض بها مواجهة مصر وديًا؛ استعدادًا لبطولة كأس العرب في شهر ديسمبر المقبل.

تواجد على رأس قائمة أسود الأطلس، كل من أشرف بن شرقي لاعب الأهلي، ووليد الكرتي نجم بيراميدز، ومحمود بنتايج لاعب الزمالك.

قائمة منتخب المغرب الثاني

ضمت قائمة منتخب المغرب الثاني كلاً من: حراس المرمى: صلاح الدين شهاب – رشيد غنيمي – أيوب الخياطي.

خط الدفاع: مروان الوادني – يونس عبد الحميد – حمزة الموساوي – هيثم منعوت، محمد بولكسوت – محمد مفيد – محمود بنتايج – مروان سعدان – سفيان بوفتينيم.

خط الوسط: ربيع حريمات – خالد آيت أورخان – أنس باش – أيوب خيري – صابر بوكرين – أمين صوان – وليد الكرتي.

خط الهجوم: رضا سليم – يوسف مهري – أسامة لمليوي – حمزة هنوري – أشرف، بنشرقي – عبد الرزاق حمد الله – وليد أزارو – أمين زحزوج – أسامة طنان.

