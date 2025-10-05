مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

زد

الدوري المصري

فاركو

- -
20:00

وادي دجلة

كأس العالم تحت 20 عاما

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00

فرنسا - شباب

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
16:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
16:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
18:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

عاجل.. أحمد سليمان يعلن وفاة نجم الزمالك السابق

كتب : محمد خيري

02:14 م 05/10/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    d4c65fc337
  • عرض 7 صورة
    ميدو وسمير محمد علي
  • عرض 7 صورة
    سمير محمد علي
  • عرض 7 صورة
    سمير محمد علي
  • عرض 7 صورة
    سمير محمد علي0
  • عرض 7 صورة
    سمير محمد علي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توفي منذ قليل سمير محمد علي نجم الزمالك السابق، بعد صراع كبير مع المرض في الفترة الماضية.

ونشر أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، صورة الراحل عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكتب: "توفى إلى رحمة الله الرمز الكبير كابتن سمير محمد علي .. الله يرحمك ويغفر لك".

ويعد سمير محمد علي أحد أساطير حراسة مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر، كما عمل مدرباً لحراس المرمى في نادي الزمالك

وصرح الراحل من قبل، بأنه قدم لمصر والزمالك حراس مرمى مثل عبدالواحد السيد، الذي بدأ تدريبه وهو بعمر 13 عاماً، ومحمد عبد المنصف أيضًا.

اقرأ أيضًَا:

"تزوّج فنانة شهيرة".. من هو سمير محمد علي نجم الزمالك السابق الذي تُوفيّ اليوم ؟

قبل الشهرة .. 10صور ترصد لاعبي الأهلي وهم صغار

"بعتذر ليك ولأخوك بس مترجعش تزعل".. شوبير يوجه رسالة جديدة لعمرو زكي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك نادي الزمالك سمير محمد علي أخبار نادي الزمالك وفاة نجم الزمالك السابق

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد مقتل 3 فتيات في بث مباشر.. أخطر 10 حوادث على مواقع التواصل
58 جنيها للكيلو في المزرعة.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن
بعد مقتل 3 فتيات في بث مباشر.. أخطر 10 حوادث على مواقع التواصل