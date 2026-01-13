ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 13-1-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.53 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و12.61 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك مصر: 12.53 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و12.6 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك القاهرة: 12.53 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و12.63 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.

بنك الإسكندرية: 12.55 جنيه للشراء، و12.59 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.55 جنيه للشراء، و12.6 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.