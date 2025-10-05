أحمد سليمان يعلن وفاة نجم الزمالك السابق

من هي منار سعيد التي أعلنت انسحابها من انتخابات الأهلي "احتراماً للخطيب" ؟

ماذا يعني انسحاب منار سعيد من انتخابات الأهلي .. وما تأثيره على قائمة محمود

إنجاز تاريخي.. ماذا ينتظر محمد صلاح مع منتخب مصر بالتوقف الدولي؟

"تعرضنا للظلم".. رضا شحاتة يعلق على هزيمة فريقه أمام الأهلي بالدوري أمس

توفي منذ قليل سمير محمد علي نجم الزمالك السابق، بعد صراع كبير مع المرض في الفترة الماضية.

ونشر أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، صورة الراحل عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكتب: "توفى إلى رحمة الله الرمز الكبير كابتن سمير محمد علي .. الله يرحمك ويغفر لك".

ويعد سمير محمد علي أحد أساطير حراسة مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر، كما عمل مدرباً لحراس المرمى في نادي الزمالك

وصرح الراحل من قبل، بأنه قدم لمصر والزمالك حراس مرمى مثل عبدالواحد السيد، الذي بدأ تدريبه وهو بعمر 13 عاماً، ومحمد عبد المنصف أيضًا.

اقرأ أيضًَا:

"تزوّج فنانة شهيرة".. من هو سمير محمد علي نجم الزمالك السابق الذي تُوفيّ اليوم ؟

قبل الشهرة .. 10صور ترصد لاعبي الأهلي وهم صغار

"بعتذر ليك ولأخوك بس مترجعش تزعل".. شوبير يوجه رسالة جديدة لعمرو زكي



