قبل الشهرة .. 10صور ترصد لاعبي الأهلي وهم صغار

كتب - محمد الميموني:

عادة ما تلقى صور لاعبي كرة القدم عبر منصات التواصل الاجتماعي رواجًا لندرتها ولرغبة محبي اللاعبين مشاهدة نجومهم وهم في مرحلة الطفولة التي لم يشاهدونهم بها.

وانتشرت خلال الفترة الماضية صورًا للاعبي الأهلي وهم صغارًا خطفت الأنظار عبر منصات التواصل الاجتماعي كونهم لم يتغيروا كثيرًا.

ونستعرض خلال الألبوم أعلاه 10 صور لنجوم الأهلي وهم صغار:

