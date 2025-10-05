مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

زد

الدوري المصري

فاركو

- -
20:00

وادي دجلة

كأس العالم تحت 20 عاما

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00

فرنسا - شباب

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
16:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
16:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
18:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

قبل الشهرة .. 10صور ترصد لاعبي الأهلي وهم صغار

كتب : مصراوي

01:43 م 05/10/2025
  عرض 11 صورة
  
    حسين الشحات 1_3
  حسين الشحات 5_4
    حسين الشحات 5_4
  طاهر محمد طاهر 4_5
    طاهر محمد طاهر 4_5
  عمر كمال 1_6
    عمر كمال 1_6
  عمر كمال 2_7
    عمر كمال 2_7
  محمد مجدي قفشه 3_8
    محمد مجدي قفشه 3_8
  مصطفي شوبير 3_9
    مصطفي شوبير 3_9
  مصطفي شوبير 4_10
    مصطفي شوبير 4_10
  إمام عاشور 5_2
    إمام عاشور 5_2
  إمام عاشور 2_1
    إمام عاشور 2_1

كتب - محمد الميموني:

عادة ما تلقى صور لاعبي كرة القدم عبر منصات التواصل الاجتماعي رواجًا لندرتها ولرغبة محبي اللاعبين مشاهدة نجومهم وهم في مرحلة الطفولة التي لم يشاهدونهم بها.

وانتشرت خلال الفترة الماضية صورًا للاعبي الأهلي وهم صغارًا خطفت الأنظار عبر منصات التواصل الاجتماعي كونهم لم يتغيروا كثيرًا.

ونستعرض خلال الألبوم أعلاه 10 صور لنجوم الأهلي وهم صغار:

اقرأ أيضًا:

لماذا سيتواجد 7 لاعبين فقط بمران الأهلي يوم الأربعاء؟.. مصدر يوضح

تم إخطار جون إدوارد.. أول تحرك من مجلس الزمالك للإطاحة بفيريرا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي النادي الأهلي كرة القدم نجوم الأهلي

