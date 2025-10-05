شهدت مباراة النادي الأهلي وكهرباء الإسماعيلية أمس السبت، في بطولة الدوري واقعة غريبة هى الأولى في تاريخ الدوري المصري، بعد احتساب ركلة ركنية على الأهلي، بسبب احتفاظ محمد الشناوي بالكرة في يده.

وطبق حكم مباراة المارد الأحمر وكهرباء الإسماعيلية، القانون الجديد المتعلق بال 8 ثواني للمرة الأولى في تاريخ الدوري المصري أمس، بعدما احتسب ركلة ركنية على الشناوي، بعد احتفاظه بالكرة في يده لأكثر من 8 ثوانٍ.

وكان مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم IfAb، أعلن في مارس الماضي العديد من التعديلات في قانون كرة القدم، منها احتساب الحكم ركلة ركنية بدلا من ركلة حرة غير مباشرة، في حال احتفاظ حارس الفريق المنافس بالكرة في حوزته لأكثر من 8 ثوانٍ.

ويذكر أن هذا البند في القانون، تم تطبيقه للمرة الأولى في النسخة الماضية من بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

نتيجة مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية

والجدير بالذكر أن المارد الأحمر، تمكن أمس السبت من تحقيق الفوز على حساب كهرباء الإسماعيلية، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة بالدوري.

