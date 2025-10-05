علاء عبد العال: "النحاس مش مناسب للأهلي.. وفيريرا ليس بحجم الزمالك"

تحدث علاء عبد العال المدير الفني لفريق غزل المحلة، عن تعادل فريقه أمام الزمالك إيجابيا 1-1، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد العال عبر برنامج "الكلاسيكو": "تعادلت أمام الأهلي والزمالك عشان محدش يزعل".

وأضاف: "واجهنا فريق كبير وعلى اعلى مستوى، والجميل إنك ترجع بعد ما تكون متأخر في النتيجة قدام الزمالك، ومبسوط بأداء لاعبي الغزل".

وواصل: "جمهور الكرة في المحلة ذوق وبيحبني جدا، وبإذن الله يرجع المحلة لأمجاده، وكل الشكر ليهم وبإذن الله نحقق اللي هما عاوزينه".

وأوضح: "جمهور الزمالك قال اللي المحللين قالوه، والزمالك ينقصه الكثير بسبب تراجعه الشديد، والوقت مش مناسب للتغيير".

وأتم: "مع احترامي للكابتن عماد النحاس، الأهلي محتاج مدرب كبير وأجنبي لأن الأهلي بيشارك في العديد من البطولات العالمية والدولية، والزمالك يستحق مدرب أفضل من فيريرا".