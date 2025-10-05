مباريات الأمس
علاء عبد العال: "النحاس مش مناسب للأهلي.. وفيريرا ليس بحجم الزمالك"

كتب : محمد القرش

12:07 ص 05/10/2025

علاء عبد العال

تحدث علاء عبد العال المدير الفني لفريق غزل المحلة، عن تعادل فريقه أمام الزمالك إيجابيا 1-1، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد العال عبر برنامج "الكلاسيكو": "تعادلت أمام الأهلي والزمالك عشان محدش يزعل".

وأضاف: "واجهنا فريق كبير وعلى اعلى مستوى، والجميل إنك ترجع بعد ما تكون متأخر في النتيجة قدام الزمالك، ومبسوط بأداء لاعبي الغزل".

وواصل: "جمهور الكرة في المحلة ذوق وبيحبني جدا، وبإذن الله يرجع المحلة لأمجاده، وكل الشكر ليهم وبإذن الله نحقق اللي هما عاوزينه".

وأوضح: "جمهور الزمالك قال اللي المحللين قالوه، والزمالك ينقصه الكثير بسبب تراجعه الشديد، والوقت مش مناسب للتغيير".

وأتم: "مع احترامي للكابتن عماد النحاس، الأهلي محتاج مدرب كبير وأجنبي لأن الأهلي بيشارك في العديد من البطولات العالمية والدولية، والزمالك يستحق مدرب أفضل من فيريرا".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

