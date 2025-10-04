مباريات الأمس
"بسبب مباراة الحرس".. موقف مميز من وليد صلاح الدين مع ياسر إبراهيم والمراقب

كتب : يوسف محمد سعيد

11:11 م 04/10/2025
حرص وليد صلاح الدين، على اصطحاب ياسر إبراهيم مدافع الفريق عقب نهاية مباراة المارد الأحمر أمام كهرباء الإسماعيلية اليوم، حتى يقدم إبراهيم الاعتذار إلى المراقب لما بدر منه في مباراة الفريق أمام حرس الحدود في الجولة الثامنة.

وكان ياسر إبراهيم أثار الجدل، عقب مباراة الأهلي أمام حرس الحدود في بطولة الدوري المصري، في اللقاء الذي أقيم يوم 23 سبتمبر الماضي بالدوري، بعدما اعترض على اختيار جائزة أفضل لاعب في المباراة بمباريات الدوري.

وخلال استلام مروان عطية لاعب الأهلي، جائزة أفضل لاعب في مباراة الفريق أمام حرس الحدود بالجولة الثامنة، توجه ياسر إبراهيم إلى مراقب المباراة غاضبا وقال له: "أنتوا بتختاروا على أي أساس؟ رد عليا".

نتيجة مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية اليوم

ويذكر أن النادي الأهلي، تمكن من تحقيق فوزا كبيرا خلال اليوم السبت، على حساب نظيره كهرباء الإسماعيلية، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة العاشرة بالدوري المصري.

ياسر إبراهيم النادي الأهلي الأهلي وكهرباء الإسماعيلية الدوري المصري وليد صلاح الدين

