مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

1 1
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

2 4
20:00

الأهلي

كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

2 1
02:00

تشيلي - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00

اليابان - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

المكسيك - شباب

- -
23:00

المغرب - الشباب

الدوري الإنجليزي

أرسنال

2 0
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

2 1
19:30

ليفربول

جميع المباريات

إعلان

"طلب للشناوي وزيزو".. رسائل خاصة من جماهير الأهلي للاعبين في مباراة كهرباء الإسماعيلية

كتب : يوسف محمد سعيد

08:31 م 04/10/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي (3)
  • عرض 10 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي (4)
  • عرض 10 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي (5)
  • عرض 10 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي (2)
  • عرض 10 صورة
    مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية (6) (1)
  • عرض 10 صورة
    مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية (10) (1)
  • عرض 10 صورة
    مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية (5) (1)
  • عرض 10 صورة
    مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية (2) (1)
  • عرض 10 صورة
    مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية (14) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - يوسف محمد:

تواجدت جماهير الأهلي في مدرجات ملعب المقاولون العرب بشكل كبير، لدعم لاعبي الفريق أمام كهرباء الإسماعيلية، في اللقاء الذي يجمع بينهما ببطولة الدوري المصري.

ويلاقي المارد الأحمر حاليا نظيره فريق كهرباء الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وطالب أحد جماهير المارد الأحمر المتواجد، في مدرجات ملعب "المقاولون العرب"، قميص محمد الشناوي، حيث رفع لافتة كتب عليها: "يا شناوي عايز التيشرت بتاعك رقم 1".

كما رفع أحد الجماهير لافتة يطالب من خلالها الحصول على القميص الخاص بأحمد سيد زيزو، نجم وسط الأهلي، وظهر على اللافتة صورة أبنائه الإثنين وكتب: "شعارنا لا للتعصب".

وعلى الجانب الآخر رفعت بعض الجماهير لافتات تحمل صورة حسين الشحات لاعب الفريق، الذي تألق بشكل كبير في مباراة الزمالك الماضية.

أقرأ أيضًا:

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد التعادل مع غزل المحلة

لماذا استبعد بارون أوشينج عن قائمة الزمالك أمام غزل المحلة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي وكهرباء الإسماعيلية الدوري المصري مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيليلة جماهير الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مصدر أمني: وفدا حماس وإسرائيل سيصلان إلى القاهرة خلال يومين لبحث ملف الأسرى
مواعيد انتخابات النواب 2025.. جدول كامل من الترشح للتصويت والإعادة | مستند