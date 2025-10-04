10 صورة من وصول لاعبي الأهلي إلى ستاد المقاولون العرب لمواجهة كهرباء الإسماعيلية

وصلة هزار بين نجوم الزمالك السابقين في مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية

كتب - يوسف محمد:

تواجدت جماهير الأهلي في مدرجات ملعب المقاولون العرب بشكل كبير، لدعم لاعبي الفريق أمام كهرباء الإسماعيلية، في اللقاء الذي يجمع بينهما ببطولة الدوري المصري.

ويلاقي المارد الأحمر حاليا نظيره فريق كهرباء الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وطالب أحد جماهير المارد الأحمر المتواجد، في مدرجات ملعب "المقاولون العرب"، قميص محمد الشناوي، حيث رفع لافتة كتب عليها: "يا شناوي عايز التيشرت بتاعك رقم 1".

كما رفع أحد الجماهير لافتة يطالب من خلالها الحصول على القميص الخاص بأحمد سيد زيزو، نجم وسط الأهلي، وظهر على اللافتة صورة أبنائه الإثنين وكتب: "شعارنا لا للتعصب".

وعلى الجانب الآخر رفعت بعض الجماهير لافتات تحمل صورة حسين الشحات لاعب الفريق، الذي تألق بشكل كبير في مباراة الزمالك الماضية.

