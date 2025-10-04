هدف الزمالك الأول في شباك غزل المحلة (فيديو)

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في افتتاح التسجيل أمام غزل المحلة خلال المواجهة المقامة بينهما على استاد هيئة السويس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء الهدف في الدقيقة 39 بتوقيع أحمد ربيع، الوافد الجديد للزمالك، والذي يسجل ظهوره الرسمي الأول مع الفريق بعد انتقاله من البنك الأهلي في الميركاتو الصيفي.

واستغل ربيع عرضية متقنة من ركلة ركنية نفذها المغربي محمود بنتايك، ليحولها برأسية قوية إلى داخل الشباك معلناً تقدم القلعة البيضاء في الدقيقة 39.