مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

1 1
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

الأهلي

كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

2 1
02:00

تشيلي - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00

اليابان - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

المكسيك - شباب

- -
23:00

المغرب - الشباب

الدوري الإنجليزي

أرسنال

2 0
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
19:30

ليفربول

جميع المباريات

إعلان

هدف الزمالك الأول في شباك غزل المحلة (فيديو)

كتب : نهي خورشيد

06:01 م 04/10/2025

الزمالك يعلن التعاقد مع أحمد ربيع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في افتتاح التسجيل أمام غزل المحلة خلال المواجهة المقامة بينهما على استاد هيئة السويس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء الهدف في الدقيقة 39 بتوقيع أحمد ربيع، الوافد الجديد للزمالك، والذي يسجل ظهوره الرسمي الأول مع الفريق بعد انتقاله من البنك الأهلي في الميركاتو الصيفي.

واستغل ربيع عرضية متقنة من ركلة ركنية نفذها المغربي محمود بنتايك، ليحولها برأسية قوية إلى داخل الشباك معلناً تقدم القلعة البيضاء في الدقيقة 39.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك هدف الزمالك أخبار الزمالك ماتش الزمالك أحمد ربيع الزمالك وغزل المحلة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مواعيد انتخابات النواب 2025.. جدول كامل من الترشح للتصويت والإعادة | مستند