التعادل يحسم نتيجة مباراة الزمالك وغزل المحلة في بطولة الدوري

"بسبب مباراة الحرس".. موقف مميز من وليد صلاح الدين مع ياسر إبراهيم والمراقب

"صراع ثلاثي".. جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية مباريات اليوم

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على كهرباء الإسماعيلية؟

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة مباراة الزمالك أمام نظيره غزل المحلة اليوم، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وانطلقت صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وبهذه النتيجة رفع الفارس الأبيض رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 18 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، فيما رفع فريق المحلة رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 11 في المركز ال 14 بجدول الترتيب.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري

الزمالك يستضيف فريق غزل المحلة عند الخامسة مساء اليوم السبت على ستاد هيئة قناة السويس في الدوري..

تشكيل الزمالك لمباراة غزل المحلة

أعلن يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك، تشكيل الفريق لمواجهة غزل المحلة، كالآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمود بنتايج، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، عمر جابر

خط الوسط: أحمد ربيع، أحمد حمدي، ناصر ماهر

خط الهجوم: أحمد شريف، خوان بيزيرا، عمرو ناصر

بدلاء الزمالك أمام غزل المحلة

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من، مهدي سليمان، محمود حمدي "الونش"، صلاح مصدق، أحمد فتوح، بارون أوشينج، نبيل عماد دونجا، عبد الحميد معالي، شيكو بانزا وسيف الجزيري.

ترتيب الزمالك وغزل المحلة

الزمالك يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بفارق نقطة عن المصري المتصدر، فيما يحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط.

أحداث مباراة الزمالك وغزل المحلة في بطولة الدوري

انطلاق المباراة

الدقيقة 14: فرصة مهدرة من الزمالك تصدى لها عامر عامر

الدقيقة 20: إنذار لمحمد جريندو

الدقيقة 24: إنذار لمعاذ عبد السلام لاعب غزل المحلة

الدقيقة 25: عامر عامر يتألق ويتصدى لكرة أخرى

الدقيقة 28: التحام هوائي بين جريندو وأحمد ربيع وسقوطهما للإصابة

الدقيقة 34: خطأ من عاطف الحكيم لاعب غزل المحلة

الدقيقة 39: أحمد ربيع يسجل الهدف الأول للزمالك

الدقيقة 45: انتهاء شوط المباراة الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 50: تسصديدة من عمرو ناصر لاعب الزمالك ولكنها تخرج بعيدة عن مرمى المحلة

الدقيقة 55: رأسية من محمد جريندو لاعب غزل المحلة، تصل سهلة في يد محمد صبحي حارس الزمالك

الدقيقة 60: عرضية من عبد الحميد معالي لاعب الزمالك، يتصدى لها عامر عامر حارس الزمالك

الدقيقة 65: محمود صلاح يحرز هدف التعادل لغزل المحلة في مرمى الزمالك

الدقيقة 72: عرضية من حسام عبد المجيد لاعب الزمالك، لكنها تخرج أعلى مرمى حارس المحلة

الدقيقة 74: شيكوب انزا يحرز الهدف الثاني للزمالك، لكن حكم المباراة يلغي الهدف ، يحتسب ضربة مرمى بعد تجاوز الكرة لخط المرمى

الدقيقة 83ك مشادة بين لاعبي الزمالك وغزل المحلة، بسبب عدم إخراج لاعبي الزمالك الكرة بعد سقوط لاعب المحلة

الدقيقة 85: رأسية من لاعب الزمالك، تصدى لها عامر عامر حارس المحلة

الدقيقة 89: تسديدة قوية من خوان بيزيرا لاعب الزمالك، ترتطم بالعارضة

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 7 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 3+90: رأسية قوية من حسام عبد المجيد، تصدى لها عامر عامر حارس مرمى المحلة

الدقيقة 7+90: نهاية المباراة