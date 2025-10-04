لماذا لم يتأهل منتخب مصر إلى ثمن نهائي كأس العالم رغم التساوي مع تشيلي؟

تأهل منتخب تشيلي تحت 20 عامًا إلى ثمن نهائي كأس العالم للشباب 2025، رغم الخسارة من منتخب مصر بثنائية مقابل هدف، والتساوي في النقاط وفارق الأهداف.

وفاز منتخب مصر في الثواني الأخيرة على تشيلي بهدف عمر خضر من ركلة حرة مباشرة من أمام منطقة الجزاء، ورغم ذلك لم يحسم تأهله إلى ثمن نهائي كأس العالم للشباب، وينتظر موقفه بين أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث.

ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم

جاء ترتيب مجموعة منتخب مصر في كأس العالم كالآتي:

اليابان: 9 نقاط

تشيلي: 3 نقاط – فارق الأهداف -2

مصر: 3 نقاط – فارق الأهداف -2

نيوزيلندا: 3 نقاط – فارق الأهداف -3

لماذا لم يتأهل منتخب مصر رغم التساوي مع تشيلي؟

تنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المنظمة للبطولة على:

إذا حقق منتخبان أو أكثر النتيجة نفسها وفقًا للمعايير الثلاثة المذكورة أعلاه، فستُحدد مراكزهما على النحو التالي:

1- فارق الأهداف الأكبر في جميع مباريات المجموعة.

2- العدد الأكبر من الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة.

3- العدد الأكبر من النقاط المحصلة من السلوك الرياضي (للاعبين والجهاز الفني) وفقًا لعدد البطاقات الصفراء والحمراء، بحيث:

البطاقة الصفراء: خصم نقطة واحدة.

البطاقة الحمراء (نتيجة بطاقتين صفراوين): خصم 3 نقاط.

وتأهل منتخب تشيلي لأنه حسم المركز الثاني في ترتيب المجموعة بناءً على اللعب النظيف، وحصل المنتخبان على 5 بطاقات لكل منهما، لكن توجد بطاقة صفراء حصل عليها أحد أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر في الثواني الأخيرة من مباراة تشيلي أمس.

