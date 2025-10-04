موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية والقناة الناقلة



يستعد فريق الأهلي لظهور جديد في الدوري بعد فوزه على نظيره الزمالك في الجولة الماضية من المسابقة.

موعد مباراة كهرباء الإسماعيلية والأهلي

الأهلي يحل ضيفًا عند الثامنة من مساء اليوم السبت على نظيره كهرباء الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري.

القناة الناقلة لمباراة كهرباء الإسماعيلية والأهلي

مباراة كهرباء الإسماعيلية والأهلي سيتم نقلها عبر قناة Ontime sports 1.

ترتيب كهرباء الإسماعيلية والأهلي

يحتل فريق كهرباء الإسماعيلية المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، فيما يحتل فريق الأهلي المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

