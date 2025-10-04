مباريات الأمس
موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية والقناة الناقلة

كتب : مصراوي

09:00 ص 04/10/2025
يستعد فريق الأهلي لظهور جديد في الدوري بعد فوزه على نظيره الزمالك في الجولة الماضية من المسابقة.

موعد مباراة كهرباء الإسماعيلية والأهلي

الأهلي يحل ضيفًا عند الثامنة من مساء اليوم السبت على نظيره كهرباء الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري.

القناة الناقلة لمباراة كهرباء الإسماعيلية والأهلي

مباراة كهرباء الإسماعيلية والأهلي سيتم نقلها عبر قناة Ontime sports 1.

ترتيب كهرباء الإسماعيلية والأهلي

يحتل فريق كهرباء الإسماعيلية المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، فيما يحتل فريق الأهلي المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية الأهلي

