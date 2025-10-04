مباريات الأمس
فيريرا يتراجع عن قراره ليحل أزمة مباراة غزل المحلة

كتب : مصراوي

12:12 ص 04/10/2025
القاهرة ـ مراسل مصراوي:

تراجع المدير الفني البلجيكي لفريق الزمالك، يانيك فيريرا، عن موقفه تجاه الثنائي التونسي سيف الجزيري والأنجولي شيكوبانزا من الاستبعاد.

فيريرا يواجه أزمة في الجانب الهجومي مع غياب الفلسطيني عدي الدباغ و ناصر منسي للإصابة، بحسب تصريحات مصدر مسؤول بالجهاز الفني لمصراوي مساء يوم أمس الجمعة، للاطلاع على غيابات الزمالك أمام غزل المحلة كاملة.. اضغط هنا

وأشار مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت أن فيريرا أعاد الجزيري لقائمة مباراة غزل المحلة ولكن المهاجم التونسي لن يكون الأساسي بالمباراة بل عمرو ناصر الذي شارك كبديل في مباراة الأهلي.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن فيريرا قرر إعادة شيكوبانزا لقائمة الفريق حال كان جاهزًا بنسبة 100% قبل مباراة غزل المحلة بعدما لم يقدم آدم كايد الأداء المنتظر منه في مباراة القمة.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

الزمالك يستضيف نظيره غزل المحلة عند الخامسة عصر يوم غد السبت ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

ترتيب الزمالك وغزل المحلة في الدوري

الزمالك تراجع للمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بفارق نقطة عن المصري الذي استعاد الصدارة بالفوز على البنك الأهلي بهدف نظيف في وقت سابق من اليوم ضمن منافسات الجولة العاشرة.

غزل المحلة على الجانب الآخر يحتل المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط.

اقرأ أيضًا:

قناة مجانية ناقلة لمباراة مصر وتشيلي الحاسمة في كأس العالم للشباب

حالة وحيدة تضمن استمرار منتخب مصر في كأس العالم للشباب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سيف الجزيري شيكوبانزا يانيك فيريرا موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة الزمالك ضد غزل المحلة

