تحدث محمود عبدالرزاق شيكابالا، قائد نادي الزمالك الأسبق، عن الصعوبات والانتقادات التي تعرض لها من جانب الجماهير المصرية، خلال مشواره الكروي قبل الاعتزال.

وقال شيكابالا في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "ضيفي مع معتز الدمرداش":"جمهور الكرة اتغير، بقينا ندوس على حاجات معينة، يعني أنت عارف إن الشخصية دي بتتضايق من حاجة معينة، فبتروح لها، بس هما بيروحوا للآخر يعني".

وأضاف نجم الأبيض السابق:"أنا حصل معايا حاجات في الكورة مفتكرش إنها حصلت مع حد تاني قبل كده في الدوري المصري، يعني واحد والدته متوفية، فأول ما بينزل الملعب تلاقيه بيتشتم على والدته!".

وتابع حديثه قائلا:"فأنا لازم أرد، مش بعرف أسكت. أو تروح المدافن وتمسك كلب أسود كأنه هو ده شيكا! دي ملهاش علاقة بالكورة".

وأتم:"وفي الآخر الناس تقولك: أصل شيكا بيرد، ما أنا لازم أرد، الإنسانية لازم ترجع تاني".