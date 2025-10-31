مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

خيتافي

0 0
22:00

جيرونا

الدوري الألماني

أوجسبورج

0 1
21:30

بروسيا دورتموند

الدوري السعودي

الهلال

1 0
16:50

الشباب

جميع المباريات

إعلان

"تعرضت لحاجات ماحصلتش لحد في الكرة".. شيكابالا يتحدث عن موقفه من انتقادات الجماهير المصرية

كتب : نهي خورشيد

09:36 م 31/10/2025

شيكابالا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث محمود عبدالرزاق شيكابالا، قائد نادي الزمالك الأسبق، عن الصعوبات والانتقادات التي تعرض لها من جانب الجماهير المصرية، خلال مشواره الكروي قبل الاعتزال.

وقال شيكابالا في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "ضيفي مع معتز الدمرداش":"جمهور الكرة اتغير، بقينا ندوس على حاجات معينة، يعني أنت عارف إن الشخصية دي بتتضايق من حاجة معينة، فبتروح لها، بس هما بيروحوا للآخر يعني".

وأضاف نجم الأبيض السابق:"أنا حصل معايا حاجات في الكورة مفتكرش إنها حصلت مع حد تاني قبل كده في الدوري المصري، يعني واحد والدته متوفية، فأول ما بينزل الملعب تلاقيه بيتشتم على والدته!".

وتابع حديثه قائلا:"فأنا لازم أرد، مش بعرف أسكت. أو تروح المدافن وتمسك كلب أسود كأنه هو ده شيكا! دي ملهاش علاقة بالكورة".

وأتم:"وفي الآخر الناس تقولك: أصل شيكا بيرد، ما أنا لازم أرد، الإنسانية لازم ترجع تاني".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شيكابالا الزمالك حلقة شيكابالا والدة شيكابالا جماهير الزمالك جماهير الأهلي شيكابالا وجماهير الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

العظمي بالقاهرة 29 درجة.. الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلا