اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للأهلي

كتب ـ محمد القرش:

09:25 م 31/10/2025
أعلن المستشار زكي شلقامي ، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الأهلي، عن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية التي جرت أعمالها اليوم الجمعة في اجتماعها الثاني، وتم غلق باب التصويت في السابعة مساء، وأعقب ذلك البدء في عملية فرز الأصوات.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات الأهلي قد أعلنت حضور 11768 عضو للجمعية العمومية.

محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قد أعلن عن قائمته التي تخوض الانتخابات، حيث شهدت تواجد ياسين منصور نائبا للخطيب، وخالد مرتجي أمينا للصندوق.

قائمة الخطيب
نائب الرئيس: ياسين منصور.

أمين الصندوق: خالد مرتجي.

أعضاء فوق السن: طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال.

أعضاء تحت السن: إبراهيم العامري - رويدا هشام.

انتخابات الأهلي الاهلي محمود الخطيب

