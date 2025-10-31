نجم الزمالك يغيب عن السوبر المصري

يفقد الزمالك خدمات لاعبه الفلسطيني آدم كايد، في بطولة كأس السوبر المصري، التي تنطلق يوم 6 نوفمبر المقبل.

وقال مصدر مطلع لمصراوي: "آدم كايد سيغيب عن بطولة السوبر المصري، لصعوبة تعافيه من الإصابة التي تعرض لها، وهي مزق في السمانة".

وتقام بطولة السوبر المصري، في الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر، بمشاركة الأهلي والزمالك وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز.

ويواجه الزمالك بيراميدز، في السابعة والنصف مساء يوم الخميس 6 نوفمبر، في نصف نهائي السوبر المصري.

