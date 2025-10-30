"الأوفي في مصر".. تعليق أيمن الرمادي بعد هتاف جماهير الزمالك له

قال أيمن الرمادي المدير الفني لفريق البنك الأهلي، إن لاعبيه كان لديهم رهبة في بداية المباراة أمام نظيرهم الزمالك.

نتيجة مباراة البنك الأهلي والزمالك

البنك الأهلي تعادل بهدف لمثله مع نظيره الزمالك خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري.

وأضاف الرمادي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" كانت مباراة أفضل من المتوسطة قليلاً وكان ممكن الأداء يكون أحسن من كده، الفريقان كانا من المفترض يقدما أداءً أفضل مما ظهروا به".

وأردف الرمادي:" على مستوى البنك الأهلي أرى أننا قدمنا مباريات أفضل من هذه ولكن كان هناك رهبة ولكن في النهاية راض عن أداء اللاعبين والنتيجة"، فيما رد على هتاف جماهير الزمالك له بقوله:" دائمًا أقول جماهير الزمالك أوفى جماهير في مصر ولم أستغرب منهم الهتافات فلديهم أصل وأصل كبير ".

وتم مدرب البنك الأهلي:" رغم أننا معشناش وقت طويل لكن فرحنا مع بعض ببطولة حتى لو مساهمتي فيها كانت قليلة و أنا مش مستغرب من الهتافات، فرحتو قلبي وحسستوني إني أبنكم وكنت سعيدًا جدًا جدًا".

