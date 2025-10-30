مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

البنك الاهلي

1 1
20:00

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

2 0
19:00

التأمين الإثيوبي

الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

- -
22:45

لاتسيو

جميع المباريات

إعلان

جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل البنك الأهلي والزمالك

كتب : مصراوي

10:12 م 30/10/2025

الزمالك والبنك الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعثر فريق الزمالك مجددًا بتعادل في الدوري وهذه المرة أمام البنك الأهلي بهدف لكل فريق خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية عشر.

وكان الزمالك قد تعادل في المباراة الماضية له بالنتيجة ذاتها أمام ضيفه غزل المحلة.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل البنك الأهلي والزمالك

1) سيراميكا كليوباترا: 23 نقطة
2) الأهلي: 22 نقطة
3) المصري: 19نقطة
4) وادي دجلة: 19 نقطة
5) الزمالك: 19 نقطة
6) إنبي: 18 نقطة
7) بيراميدز:17 نقطة
8) زد: 17 نقطة
9) البنك الأهلي: 15 نقطة
10) غزل المحلة: 15 نقطة
11) سموحة: 15 نقطة
12)مودرن سبورت: 15نقطة
13) بتروجت: 15 نقطة
14) الجونة: 15 نقطة
15) حرس الحدود: 12نقطة
16) طلائع الجيش: 10 نقاط
17) المقاولون العرب: 9 نقاط
18) فاركو: 9 نقاط
19) الاتحاد: 8 نقاط
20)كهرباء الإسماعيلية: 8 نقاط
21) الإسماعيلي: 7 نقاط

اقرأ أيضًا:
بتروجيت يفجر مفاجأة حول انتقال حامد حمدان للأهلي.. وتطورات عرض الزمالك

ملخص مباراة الزمالك والبنك الأهلي بالدوري المصري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

البنك الاهلي ضد الزمالك نتيجة مباراة الزمالك والبنك الأهلي الزمالك والبنك الأهلي الزمالك البنك الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

"وضعنا حرج للغاية".. الأونروا تكشف لمصراوي عن دورها المستقبلي وأزمة التمويل في غزة
بتقنية 360 درجة.. تجول في قاعات المتحف المصري الكبير وشاهد 7 آلاف سنة حضارة