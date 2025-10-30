تعثر فريق الزمالك مجددًا بتعادل في الدوري وهذه المرة أمام البنك الأهلي بهدف لكل فريق خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية عشر.

وكان الزمالك قد تعادل في المباراة الماضية له بالنتيجة ذاتها أمام ضيفه غزل المحلة.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل البنك الأهلي والزمالك

1) سيراميكا كليوباترا: 23 نقطة

2) الأهلي: 22 نقطة

3) المصري: 19نقطة

4) وادي دجلة: 19 نقطة

5) الزمالك: 19 نقطة

6) إنبي: 18 نقطة

7) بيراميدز:17 نقطة

8) زد: 17 نقطة

9) البنك الأهلي: 15 نقطة

10) غزل المحلة: 15 نقطة

11) سموحة: 15 نقطة

12)مودرن سبورت: 15نقطة

13) بتروجت: 15 نقطة

14) الجونة: 15 نقطة

15) حرس الحدود: 12نقطة

16) طلائع الجيش: 10 نقاط

17) المقاولون العرب: 9 نقاط

18) فاركو: 9 نقاط

19) الاتحاد: 8 نقاط

20)كهرباء الإسماعيلية: 8 نقاط

21) الإسماعيلي: 7 نقاط

اقرأ أيضًا:

بتروجيت يفجر مفاجأة حول انتقال حامد حمدان للأهلي.. وتطورات عرض الزمالك

ملخص مباراة الزمالك والبنك الأهلي بالدوري المصري



