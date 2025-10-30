مباريات الأمس
موعد المباراة القادمة لبيراميدز بعد الفوز على التأمين الإثيوبي

كتب : مصراوي

09:22 م 30/10/2025

زيكو يحتفل بهدفه في مرمى التأمين الإثيوبي

يستعد فريق بيراميدز مواجهة مهمة على المستوى المحلي بعدما فاز على نظيره التأمين الإثيوبي.

نتيجة مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي

بيراميدز فاز بهدفين نظيفين على التأمين الإثيوبي في إياب الدور التمهيدي الثاني بدوري أبطال أفريقيا ليتأهل إلى دور المجموعات.

موعد مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري

ومن المقرر أن يلتقي فريق بيراميدز نظيره الاتحاد السكندري عند الخامسة عصر يوم الأحد ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري.

ترتيب بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري

بيراميدز يحتل قبل المباراة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، فيما يحتل فريق الاتحاد المركز التاسع عشر برصيد 8 نقاط.

