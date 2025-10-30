وزير الرياضة يعتمد تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة النادي الإسماعيلي

غضب وانتقادات بعد نشر مجلة الأهلي صورة ثلاثي الزمالك في الحبس

أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قراراً رسمياً بتشكيل لجنة مؤقتة لتولي إدارة شؤون النادي الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة.

اللجنة الفنية الجديد بالإسماعيلي

وجاء تشكيل اللجنة على النحو التالي:

الدكتور طارق راشد رحمي "رئيساً للجنة"، الدكتور إبراهيم محمد فارس "نائباً للرئيس"، الأستاذ علي حسين الأسود "أميناً للصندوق".

إلى جانب عضوية لكلاً من المستشار مصطفى عبد الستار موسى، والأستاذ مصطفى أمير درويش، والأستاذ محمد أحمد رائف.

وبموجب القرار، تتولى اللجنة المؤقتة إدارة جميع شؤون النادي الإسماعيلي بنفس الصلاحيات المقررة لمجلس الإدارة، مع تكليفها باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق الاستقرار الإداري والفني والمالي داخل النادي خلال المرحلة الحالية.

وتبدأ اللجنة مباشرة مهامها اعتباراً من اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، على أن تستمر في أداء عملها حتى انتهاء تحقيقات النيابة العامة أو انقضاء المدة القانونية لمجلس إدارة النادي، أيهما أقرب.