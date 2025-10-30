مباريات الأمس
وزير الرياضة يعتمد تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة النادي الإسماعيلي

كتب : نهي خورشيد

06:12 م 30/10/2025
    نادي الإسماعيلي
    النادى الإسماعيلى
    النادي الإسماعيلي

أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قراراً رسمياً بتشكيل لجنة مؤقتة لتولي إدارة شؤون النادي الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة.

اللجنة الفنية الجديد بالإسماعيلي

وجاء تشكيل اللجنة على النحو التالي:

الدكتور طارق راشد رحمي "رئيساً للجنة"، الدكتور إبراهيم محمد فارس "نائباً للرئيس"، الأستاذ علي حسين الأسود "أميناً للصندوق".

إلى جانب عضوية لكلاً من المستشار مصطفى عبد الستار موسى، والأستاذ مصطفى أمير درويش، والأستاذ محمد أحمد رائف.

وبموجب القرار، تتولى اللجنة المؤقتة إدارة جميع شؤون النادي الإسماعيلي بنفس الصلاحيات المقررة لمجلس الإدارة، مع تكليفها باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق الاستقرار الإداري والفني والمالي داخل النادي خلال المرحلة الحالية.

وتبدأ اللجنة مباشرة مهامها اعتباراً من اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، على أن تستمر في أداء عملها حتى انتهاء تحقيقات النيابة العامة أو انقضاء المدة القانونية لمجلس إدارة النادي، أيهما أقرب.

الاسماعيلي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة النادي الإسماعيلي الدروايش

