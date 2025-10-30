مباريات الأمس
الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
20:00

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

1 0
19:00

التأمين الإثيوبي

الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

- -
22:45

لاتسيو

اختيار رئيس البعثة.. قرار جديد من الزمالك قبل بطولة السوبر بالإمارات

كتب : محمد خيري

04:53 م 30/10/2025

نادي الزمالك

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، قرارا جديدا، بشأن مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في بطولة السوبر التي ستقام في الإمارات العربية المتحدة.

ويبدأ نادي الزمالك مشواره في بطولة السوبر، بمواجهة بيراميدز يوم 6 نوفمبر المقبل، في الدور نصف النهائي، وحال الفوز سيتأهل للمباراة النهائية انتظارا من الفائز في مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن مجلس الإدارة قرر إسناد رئاسة بعثة الفريق في الإمارات، إلى هشام نصر نائب رئيس النادي، وسوف يتواجد مع البعثة أيضا معظم أعضاء مجلس الإدارة.

ومن المنتظر أن يتوجه فريق الزمالك إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، يوم الإثنين المقبل، استعدادا لبطولة السوبر المصري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

