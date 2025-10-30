موعد ومكان جنازة والد جمال حمزة نجم الزمالك السابق

كتب- محمد خيري:

توفي صباح اليوم الخميس، محمد سعيد حمزة، والد جمال حمزة نجم الزمالك السابق.

وتقرر أن تقام صلاة الجنازة على الكابتن محمد سعيد حمزة ستكون عقب صلاة العصر من مسجد الحامدية الشاذلية.

ولم يتم تحديد موعد العزاء أو مكانه حتى الآن، في ظل سعي الجميع من نجم الزمالك لتقديم واجب العزاء في الراحل.

وكان جمال حمزة كتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صباح اليوم: "البقاء لله توفى إلى رحمة الله والدي الكابتن محمد سعيد حمزة".

ويعد محمد سعيد حمزة واحدًا من أبناء وناشئين نادي الزمالك، وشقيق جمال حمزة نجم نادي الترسانة الأسبق.