الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
20:00

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
19:00

التأمين الإثيوبي

الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

- -
22:45

لاتسيو

نجم الأهلي السابق ينتقد خط دفاع الأهلي: "الأسوأ في التاريخ"

كتب : محمد عبد الهادي

12:23 ص 30/10/2025
فتحَ محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق، النار على خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء بعد التعادل أمام بتروجت بهدف لمثله.

وسقط الأهلي في فخ التعادل أمام نظيره بتروجت بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز ، مساء أمس الأربعاء 29 أكتوبر 2025 ، على ستاد الكلية الحربية.

وقال محمود أبو الدهب في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق ، عبر فضائية TeN:

خط دفاع الأهلي الحالي هو الأسوأ في تاريخ النادي ، فلم نر من قبل شباك الفريق تهتز 13 مرة في 11 مباراة فقط ، فهناك أخطاء كارثية في الخط الخلفي وعدم انسجام واضح بين اللاعبين إلى جانب كثرة الإصابات وبالتالي عدم تثبيت ثنائي محدد في مركز قلب الدفاع.

وتابع: الأهلي فقد العديد من النقاط السهلة هذا الموسم بعد أن كان متقدماً في النتيجة ، وهو سيناريو غير معتاد بالنسبة للمارد الأحمر ، لكن الدوري ما زال في البداية والفريق قادر على حصد اللقب بنهاية الموسم.

