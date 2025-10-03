موعد مباراة منتخب مصر وتشيلي في كأس العالم للشباب
يستعد منتخب مصر للشباب لمباراة مصيرية أمام نظيره تشيلي في ختام منافسات دور المجموعات بالنسخة الجارية من بطولة كأس العالم للشباب.
موعد مباراة مصر وتشيلي في كأس العالم للشباب
منتخب مصر للشباب سيلتقي نظيره منتخب تشيلي عند الثانية صباح يوم غد السبت.
القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وتشيلي في كأس العالم للشباب
وتُنقل مباراة مصر وتشيلي عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة بصوت المعلق محمد فوزي.
ترتيب منتخب مصر في كأس العالم للشباب
منتخب مصر للشباب يتذيل جدول ترتيب مجموعته بكأس العالم بدون نقاط بفارق 3 نقاط عن نظيره النيوزيلندي صاحب المركز الثالث وكذلك عن منتخب تشيلي الوصيف، فيما يتصدر منتخب اليابان جدول ترتيب المجموعة.
