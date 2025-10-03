مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

- -
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

الأهلي

كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

0 1
02:00

تشيلي - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

نيوزيلندا - شباب

0 1
02:00

اليابان - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

المكسيك - شباب

- -
23:00

المغرب - الشباب

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
19:30

ليفربول

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة منتخب مصر وتشيلي في كأس العالم للشباب

كتب : مصراوي

11:18 م 03/10/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    مصر ضد اليابان في كأس العالم للشباب
  • عرض 5 صورة
    مصر ضد اليابان في كأس العالم للشباب
  • عرض 5 صورة
    مصر ضد اليابان في كأس العالم للشباب
  • عرض 5 صورة
    مصر ضد اليابان في كأس العالم للشباب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد منتخب مصر للشباب لمباراة مصيرية أمام نظيره تشيلي في ختام منافسات دور المجموعات بالنسخة الجارية من بطولة كأس العالم للشباب.

موعد مباراة مصر وتشيلي في كأس العالم للشباب

منتخب مصر للشباب سيلتقي نظيره منتخب تشيلي عند الثانية صباح يوم غد السبت.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وتشيلي في كأس العالم للشباب

وتُنقل مباراة مصر وتشيلي عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة بصوت المعلق محمد فوزي.

ترتيب منتخب مصر في كأس العالم للشباب

منتخب مصر للشباب يتذيل جدول ترتيب مجموعته بكأس العالم بدون نقاط بفارق 3 نقاط عن نظيره النيوزيلندي صاحب المركز الثالث وكذلك عن منتخب تشيلي الوصيف، فيما يتصدر منتخب اليابان جدول ترتيب المجموعة.

اقرأ أيضًا:

من اللائحة.. متى يتم إعلان فوز محمود الخطيب برئاسة الأهلي ورباعي المجلس بالتزكية؟

تعليق مثير للجدل من رئيس نادي وادي دجلة بعد الفوز على الزمالك رجال وسيدات

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة مصر وتشيلي القناة الناقلة لمباراة مصر وتشيلي مصر ضد تشيلي كأس العالم للشباب مباريات كأس العالم للشباب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

حماس: وافقنا على تصور إقليمي ودولي قدمته مصر
عاجل - حماس توافق على الإفراج عن الأسرى وتسليم إدارة غزة ومناقشة خطة ترامب
مفتعل.. بيان عاجل من "الري" بشأن فيضان نهر النيل وإدارة السد الإثيوبي