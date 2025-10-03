

عاد فريق المصري البورسعيدي لصدارة جدول ترتيب الدوري بعد فوزه بهدف على حساب نظيره البنك الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة العاشرة.

وتراجع الزمالك مركزًا بالتبعية رغم عدم خوضه مباراة الجولة العاشرة بعد ليصبح وصيفًا برصيد 17 نقطة بفارق نقطة عن المصري المتصدر.

جدول ترتيب الدوري بعد فوز المصري على البنك الأهلي

1) المصري: 18 نقطة

2) الزمالك: 17 نقطة

3) الأهلي: 15 نقطة

4) وادي دجلة: 15 نقطة

5) بيراميدز: 14 نقطة

6) إنبي: 14 نقطة

7) سموحة: 14 نقطة

8) سيراميكا كليوباترا: 14 نقطة

9) بتروجت: 14 نقطة

10) زد: 12 نقطة

11)موردن سبورت: 12 نقطة

12) البنك الأهلي: 11 نقطة

13) حرس الحدود: 11 نقطة

14) غزل المحلة: 10 نقاط

15) الجونة: 9 نقاط

16) طلائع الجيش: 9 نقاط

17) الاتحاد: 8 نقاط

18) كهرباء الإسماعيلية: 8 نقاط

19) فاركو: 5 نقاط

20) المقاولون العرب: 5 نقاط

