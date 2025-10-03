مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

2 0
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

البنك الاهلي

0 1
20:00

المصري

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

2 1
20:00

المقاولون العرب

كأس العالم تحت 20 عاما

اوكرانيا - شباب

0 0
23:00

باراجواي - شباب

الدوري الإنجليزي

بورنموث

1 1
22:00

فولهام

جميع المباريات

إعلان

"الزمالك عاد للوصافة".. جدول ترتيب الدوري بعد فوز المصري على البنك الأهلي

كتب : مصراوي

10:26 م 03/10/2025

الزمالك والمصري البورسعيدي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


عاد فريق المصري البورسعيدي لصدارة جدول ترتيب الدوري بعد فوزه بهدف على حساب نظيره البنك الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة العاشرة.

وتراجع الزمالك مركزًا بالتبعية رغم عدم خوضه مباراة الجولة العاشرة بعد ليصبح وصيفًا برصيد 17 نقطة بفارق نقطة عن المصري المتصدر.

جدول ترتيب الدوري بعد فوز المصري على البنك الأهلي

1) المصري: 18 نقطة
2) الزمالك: 17 نقطة
3) الأهلي: 15 نقطة
4) وادي دجلة: 15 نقطة
5) بيراميدز: 14 نقطة
6) إنبي: 14 نقطة
7) سموحة: 14 نقطة
8) سيراميكا كليوباترا: 14 نقطة
9) بتروجت: 14 نقطة
10) زد: 12 نقطة
11)موردن سبورت: 12 نقطة
12) البنك الأهلي: 11 نقطة
13) حرس الحدود: 11 نقطة
14) غزل المحلة: 10 نقاط
15) الجونة: 9 نقاط
16) طلائع الجيش: 9 نقاط
17) الاتحاد: 8 نقاط
18) كهرباء الإسماعيلية: 8 نقاط
19) فاركو: 5 نقاط
20) المقاولون العرب: 5 نقاط

اقرأ أيضًا:
مصدر يكشف حقيقة تجاهل محمد صلاح شخص يحمل قميص فلسطين

تعليق مثير للجدل من رئيس نادي وادي دجلة بعد الفوز على الزمالك رجال وسيدات

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ترتيب المصري البورسعيدي جدول ترتيب الدوري المصري نتيجة مباراة المصري والبنك الأهلي ترتيب الزمالك في الدوري مباريات الدوري المصري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

حماس: وافقنا على تصور إقليمي ودولي قدمته مصر
عاجل - حماس توافق على الإفراج عن الأسرى وتسليم إدارة غزة ومناقشة خطة ترامب
مفتعل.. بيان عاجل من "الري" بشأن فيضان نهر النيل وإدارة السد الإثيوبي