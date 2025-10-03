بكاء زوجة على زين بعد سقوطه أرضًا في مونديال اليد (فيديو)

كشف مصدر في اتحاد الكرة المصري، تفاصيل انضمام اللاعبين المحترفين، إلى معسكر الفراعنة لشهر أكتوبر، لخوض مباراتي جيبوتي وغينيا بيساو.

ويواجه منتخب مصر جيبوتي وغينيا بيساو، يومي 8 و12 أكتوبر الحالي، في الجولتين التاسعة والعاشرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم.

وقال المصدر لمصراوي: "حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر سيضم 5 لاعبين محترفين لمعسكر أكتوبر، وهم محمد صلاح لاعب ليفربول، مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي، إبراهيم عادل لاعب الجزيرة الإماراتي، رامي ربيعة لاعب الوصل الإماراتي، حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري".

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تعذر انضمام عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، لمعسكر منتخب مصر، بسبب الإصابة التي تعرض لها في المباراة الأخيرة للفراعنة ضد بوركينا فاسو، ويخوض حاليا برنامجه العلاجي والتأهيلي في ناديه.

واختتم المصدر: "المنتخب يسافر إلى المغرب يوم 6 أكتوبر الحالي، ومحمد صلاح قد ينضم إلى بعثة المنتخب في المغرب مباشرة، يوم الإثنين".

