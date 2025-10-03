مباريات الأمس
الدوري المصري

سموحة

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
20:00

المصري

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

المقاولون العرب

كأس العالم تحت 20 عاما

نيجيريا - شباب

3 2
02:00

السعودية - شباب

الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
22:00

فولهام

جميع المباريات

موعد وصول صلاح وموقف مرموش.. تفاصيل انضمام المحترفين إلى معسكر منتخب مصر

كتب : مصراوي

02:16 م 03/10/2025
كشف مصدر في اتحاد الكرة المصري، تفاصيل انضمام اللاعبين المحترفين، إلى معسكر الفراعنة لشهر أكتوبر، لخوض مباراتي جيبوتي وغينيا بيساو.

ويواجه منتخب مصر جيبوتي وغينيا بيساو، يومي 8 و12 أكتوبر الحالي، في الجولتين التاسعة والعاشرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم.

وقال المصدر لمصراوي: "حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر سيضم 5 لاعبين محترفين لمعسكر أكتوبر، وهم محمد صلاح لاعب ليفربول، مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي، إبراهيم عادل لاعب الجزيرة الإماراتي، رامي ربيعة لاعب الوصل الإماراتي، حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري".

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تعذر انضمام عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، لمعسكر منتخب مصر، بسبب الإصابة التي تعرض لها في المباراة الأخيرة للفراعنة ضد بوركينا فاسو، ويخوض حاليا برنامجه العلاجي والتأهيلي في ناديه.

واختتم المصدر: "المنتخب يسافر إلى المغرب يوم 6 أكتوبر الحالي، ومحمد صلاح قد ينضم إلى بعثة المنتخب في المغرب مباشرة، يوم الإثنين".

منتخب مصر مصر معسكر منتخب مصر محمد صلاح عمر مرموش

