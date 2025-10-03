مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
20:00

المصري

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

المقاولون العرب

كأس العالم تحت 20 عاما

نيجيريا - شباب

3 2
02:00

السعودية - شباب

الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
22:00

فولهام

جميع المباريات

إعلان

قائمة الخطيب تتقدم بأوراق ترشحها للفترة الرئاسية الجديدة

كتب : محمد القرش

11:56 ص 03/10/2025

محمود الخطيب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - محمد القرش

تقدمت قائمة محمود الخطيب كاملة بأوراق ترشحها للفترة الرئاسية الجديدة للنادي الأهلي 2025-2029، حيث تقام الانتخابات يومي 30 و31 أكتوبر الحالي.

وكان الخطيب قد أعلن عن قائمته التي تخوض انتخابات الفترة المقبلة للأهلي، حيث شهدت تواجد ياسين منصور نائبا للخطيب، وخالد مرتجي أمينا للصندوق.

قائمة الخطيب

نائب الرئيس: ياسين منصور.

أمين الصندوق: خالد مرتجي.

أعضاء فوق السن: طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال.

أعضاء تحت السن: إبراهيم العامري - رويدا هشام.

قائمة الخطيب لانتخابات الأهلي

اقرأ أيضًا:

نجم الزمالك السابق يدافع عن الأهلي: "رقم واحد عالميا ولا يفوز بالحكام"

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم للشباب؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

قائمة الخطيب انتخابات الأهلي ياسين منصور الخطيب محمود الخطيب الأهلي أخبار الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* أجواء خريفية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة
* هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الجمعة
* احتجاجات في المغرب تطالب بتحسين التعليم والصحة وباستقالة رئيس الوزراء