قائمة الخطيب تتقدم بأوراق ترشحها للفترة الرئاسية الجديدة

كتب - محمد القرش

تقدمت قائمة محمود الخطيب كاملة بأوراق ترشحها للفترة الرئاسية الجديدة للنادي الأهلي 2025-2029، حيث تقام الانتخابات يومي 30 و31 أكتوبر الحالي.

وكان الخطيب قد أعلن عن قائمته التي تخوض انتخابات الفترة المقبلة للأهلي، حيث شهدت تواجد ياسين منصور نائبا للخطيب، وخالد مرتجي أمينا للصندوق.

قائمة الخطيب

نائب الرئيس: ياسين منصور.

أمين الصندوق: خالد مرتجي.

أعضاء فوق السن: طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال.

أعضاء تحت السن: إبراهيم العامري - رويدا هشام.

اقرأ أيضًا:

نجم الزمالك السابق يدافع عن الأهلي: "رقم واحد عالميا ولا يفوز بالحكام"

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم للشباب؟