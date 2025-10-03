من "نية الترشح" لـ"التجاهل".. كيف توترت العلاقة بين الخطيب وغالي؟

تجاهل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي حاليًا، عندما وجّه الشكر إلى أعضاء المجلس الذين لن يكونوا ضمن قائمته للانتخابات المقبلة.

وقال الخطيب في بيان رسمي على صفحة النادي الأهلي: "الشكر والتحية لكلٍّ من محمد شوقي، ‏ومهند ‏مجدي، والدكتور محمد سراج الدين، ومي عاطف، أعضاء مجلس الإدارة، على ‏جهودهم الكبيرة ‏التي بذلوها في خدمة النادي طوال السنوات الماضية، بعدما تأكد عدم وجودهم في الانتخابات المقبلة معه، ما قدمتوه بكل إخلاصٍ محل تقدير كبير من الجميع."

ونشبت أزمة بين حسام غالي ومحمود الخطيب خلال الأيام الماضية، عندما خرج الأول وقال في أحد برامج "البودكاست": "أطمح في الترشح لرئاسة النادي الأهلي يومًا ما، وغير راضٍ عن بعض أساليب الإدارة الحالية. عندما دخلت مجلس الإدارة، رأيت الأمور على حقيقتها بوضوح أكبر. وصالح سليم هو شخصية الأهلي الحقيقي، لما كان يتمتع به من وضوح وصراحة ورجولة، وكان يُكبر من حوله ولا يُصغّرهم، ولم يكن يمارس الإدارة بشكل فردي."

وأشار إلى أنه في حال توليه رئاسة الأهلي، سيختار شخصيات تجسد مبادئ النادي ولا تبحث عن المجد الشخصي.

وتوترت العلاقة بين حسام غالي والخطيب بعد التصريحات السابقة، وغاب غالي عن اجتماعات مجلس الإدارة السابقة، بينها اجتماع الجمعية العمومية الخاصة.