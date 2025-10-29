مباريات الأمس
الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
20:00

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
19:00

التأمين الإثيوبي

الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

- -
22:45

لاتسيو

سر استبعاد 9 لاعبين من قائمة الزمالك لمباراة البنك الأهلي

كتب : محمد عبد الهادي

11:02 م 29/10/2025
شهدت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استبعاد العديد من اللاعبين للمباراة المرتقبة غدًا الخميس، التي تجمعه أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري.

ويغيب عن صفوف الزمالك أمام البنك الأهلي 9 لاعبين، وجاءت أسباب الغيابات ما بين فنية وعدم الجاهزية.

غيابات الزمالك أمام البنك الأهلي في الدوري المصري

محمد عواد ( قرار فني )

صلاح مصدق ( قرار فني )

محمد السيد ( قرار فني )

أحمد حمدي ( قرار فني )

ايشو ( قرار فني )

محمود جهاد ( قرار فني – لعدم الجاهزية )

ناصر منسي ( قرار فني – لعدم الجاهزية )

آدم كايد ( إصابة )

أحمد شريف ( إصابة )

"استبعاد عواد وعودة المهدي".. فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري

"لها علاقة بـ جدته الراحلة".. مشجع زملكاوي يهدي خوان بيزيرا هدية خاصة

