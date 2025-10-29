ألعب شوية.. انتقادات حادة من جماهير الأهلي لـ طاهر محمد طاهر
كتب : نهي خورشيد
تصوير- محمد القرش
وجهت جماهير الأهلي المتواجدة في مدرجات ستاد الكلية الحربية، انتقادات حادة إلى طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأحمر أثناء المباراة التى تجمع بينهما بـ بتروجيت ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وعقب انتهاء الشوط الأول من المباراة، وبالتحديد أثناء مغادرة اللاعبين أرضية اللقاء، هتفت الجماهير لـ طاهر قائلة:"ألعب شوية".
ولا يزال التعادل الإيجابي بهدف لمثله يسيطر على أحداث الشوط الثاني من مواجهة الأهلي وبتروجيت والمقامة بينهم ضمن مواجهات دوري نايل.