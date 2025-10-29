مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بتروجت

1 1
20:00

الأهلي

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

0 0
22:45

فيورنتينا

الدوري الفرنسي

لوريان

1 1
21:00

باريس سان جيرمان

الدوري الفرنسي

نانت

0 1
23:05

موناكو

جميع المباريات

ألعب شوية.. انتقادات حادة من جماهير الأهلي لـ طاهر محمد طاهر

كتب : نهي خورشيد

10:18 م 29/10/2025
    طاهر محمد طاهر
    طاهر محمد طاهر
    طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي
    طاهر محمد طاهر.
    طاهر محمد طاهر

تصوير- محمد القرش

وجهت جماهير الأهلي المتواجدة في مدرجات ستاد الكلية الحربية، انتقادات حادة إلى طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأحمر أثناء المباراة التى تجمع بينهما بـ بتروجيت ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعقب انتهاء الشوط الأول من المباراة، وبالتحديد أثناء مغادرة اللاعبين أرضية اللقاء، هتفت الجماهير لـ طاهر قائلة:"ألعب شوية".

ولا يزال التعادل الإيجابي بهدف لمثله يسيطر على أحداث الشوط الثاني من مواجهة الأهلي وبتروجيت والمقامة بينهم ضمن مواجهات دوري نايل.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي ستاد الكلية الحربية طاهر محمد طاهر الدوري المصري

